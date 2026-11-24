مرحله شهرستانی هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج هدف شناسایی ظرفیت‌ها، حمایت از محصولات برگزیده و تولیدات فاخر در اتاق وضعیت این رویداد در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا سیفی مسئول فضای مجازی سپاه عاشورا با اعلام اینکه در این رویداد ۱۹ شهرستان از امروز به مدت ۲ روز فعالیت می‌کنند گفت: ۱۶۸۹ نفر با سنین مختلف در ۲ بخش دختران و پسران در قالب قشرهای مختلف در این رویداد ملی در بخش‌های ویژه هوش مصنوعی، بازی‌های ویژه تلفن همراه و نرم افزار‌های تلفن همراه در استان حضور دارند.

ایوب نصیری مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی هم گفت: فناوری موشکی بسیار پیشرفته و لبه تکنولوژی است همه تمامی رشته‌های علمی در آن تجمیع شده است و این برای کشور بسیار ارزشمند است.

وی باتاکید اینکه دشمنان در جبهه مقابل با استفاده ازنوجوانان در حوزه برنامه نویسی و تولید محتوا سالها است که اقدام کرده است گفت: نسل جدید ما هم در این عرصه با حمایت‌های ما می‌تواند به صورت اثر گذار اقدام کند و صداوسیمای استان هم از منظر سخت افزاری و نرم افزای با همراهی و هم افزایی لازم درخدمت تولید محتوای استان است.

وی خاطر نشان کرد: معرفی برترین‌های تولید محتوا در صداوسیما هم می‌تواند در جهت افزایش انگیزه نواجوانان وجوانان ما مفید باشد تا شاهد پیشرفت بیشتر این حوزه باشیم.

مرتضی محمدزاده معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حکمرانی را یکی از اقدامات دولت چهاردهم برشمرد و گفت: در عصر ارتباطات و دیجیتال نخبه‌های متخصص و باسوادی داریم که علاقه‌مند، متعهد و دلسوز هستند و می‌توانند کار‌های ارزشمندی انجام دهند.

سرهنگ کاظم قلعه معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا هم با بیان اینکه دشمن در عرصه نبرد سخت و نظامی شکست خورده و سعی دارد درعرصه نرم با تشکیل جبهه و تقسیم کار به جنگ ملت ما بیاید گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و با بسیج منابع در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی قدم برداریم.