به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پور مصطفوی افزود: در این مدت ۳۷ قاچاقچی و هزار و ۶۳۵ فروشنده مواد مخدر نیز دستگیر شدند که بر این اساس شاهد افزایش دستگیری ۳۲ درصدی قاچاقچیان و ۷۲ درصدی خرده‌فروشان مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده و ساماندهی معتادان متجاهر با جدیت ادامه دارد و در ماه‌های باقی‌مانده سال تشدید می‌شود گفت: از شهروندان درخواست می‌شود تا هرگونه فعالیت مرتبط با مواد مخدر را از طریق سامانه‌های ارتباطی ۱۱۰ به مراجع انتظامی اطلاع دهند.