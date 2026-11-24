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فرمانده انتظامی شهرستان قدس گفت: عملکرد ۸ ماهه از ابتدای سال تا کنون در پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قدس، جمع آوری یک هزار و ۸۰۰ معتاد متجاهر را نشان میدهد که به مراکز بازپروری منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پور مصطفوی افزود: در این مدت ۳۷ قاچاقچی و هزار و ۶۳۵ فروشنده مواد مخدر نیز دستگیر شدند که بر این اساس شاهد افزایش دستگیری ۳۲ درصدی قاچاقچیان و ۷۲ درصدی خردهفروشان مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه طرحهای پاکسازی نقاط آلوده و ساماندهی معتادان متجاهر با جدیت ادامه دارد و در ماههای باقیمانده سال تشدید میشود گفت: از شهروندان درخواست میشود تا هرگونه فعالیت مرتبط با مواد مخدر را از طریق سامانههای ارتباطی ۱۱۰ به مراجع انتظامی اطلاع دهند.