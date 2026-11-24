نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: نقاط ضعف کشور با فهرست کردن آنها برطرف نمی‌شود، بلکه باید نقاط قوت شناخته، معرفی و به‌کار گرفته شود؛ هم برای رفع ضعف‌ها و هم برای رسیدن به قله‌های پیشرفت.

جلیلی: نقاط ضعف با اتکا به نقاط قوت برطرف می‌شود، نه با فهرست کردن آن‌ها

جلیلی: نقاط ضعف با اتکا به نقاط قوت برطرف می‌شود، نه با فهرست کردن آن‌ها



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، سعید جلیلی در نشستی به مناسبت هفته بسیج با عنوان دانشگاه مبعوث هر استاد یک بسیجی در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران تأکید کرد: نقاط ضعف کشور با فهرست کردن آنها برطرف نمی‌شود، بلکه باید نقاط قوت شناخته، معرفی و به‌کار گرفته شود؛ هم برای رفع ضعف‌ها و هم برای رسیدن به قله‌های پیشرفت. به گفته او، تمام تلاش دشمن بر پوشاندن، کوچک‌نمایی، تحقیر و در نهایت از بین بردن نقاط قوت ایران متمرکز است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای پنهان‌سازی، تقلیل، تحقیر و در نهایت از بین بردن نقاط قوت ایران افزود: یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کشور، دانشگاه‌ها و استادان هستند و هدف قرار گرفتن استادان دانشگاه در حملات دشمن، نشان می‌دهد که این ظرفیت تا چه اندازه برای شکل‌گیری قدرت ملی اهمیت دارد.

هدف قرار گرفتن استادان؛ نشانه اهمیت سرمایه علمی ایران

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حملات نظامی دشمن به استادان دانشگاه و ترور دانشمندان ایرانی تصریح کرد: دشمن پیش از این نیز با ترور، خرابکاری و اعزام عوامل جاسوسی تلاش می‌کرد دانشمندان کشور را هدف قرار دهد، اما اینکه در جریان یک جنگ، جنگنده‌ها از هزاران کیلومتر دورتر به پرواز درآیند و خانه استادان دانشگاه را هدف قرار دهند، اتفاقی قابل تأمل است.

وی ادامه داد: این رفتار نشان می‌دهد که دشمن یک نقطه قوت مهم را شناسایی کرده و حاضر است برای از بین بردن آن، هزینه‌های نظامی، مادی و حتی حیثیتی بپردازد. این سرمایه علمی حاصل تلاش فرزندان همین ملت است که توانسته‌اند در مسیر شکل‌گیری یک تمدن و قدرت ملی نقش‌آفرینی کنند.

جلیلی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در تربیت دانشمندان و پیشرفت علمی کشور گفت: بسیاری از دانشمندان و استادانی که امروز منشأ قدرت علمی ایران هستند، تمام مراحل تحصیل خود را در داخل کشور گذرانده‌اند و به برکت انقلاب اسلامی توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری به موفقیت برسند.

وی با یادآوری نقش استاد بسیجی، مرحوم دکتر گلشنی در تربیت دانشمندان کشور، از جمله شهید علی‌محمدی، اظهار کرد: اینها ثمرات یک حرکت علمی و تمدنی هستند که دشمن تحمل شکل‌گیری و گسترش آن را ندارد.

تفکر بسیجی؛ پیوند علم با نیاز‌های کشور

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی محدود به عضویت در یک سازمان نیست، گفت: بسیجی کسی است که همه توان، ظرفیت، فرصت و تجربه‌ای را که ملت در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و با تشخیص درست در خدمت کشور قرار دهد.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر نقش تفکر بسیجی در مقابله با سلطه‌گران افزود: نقش‌آفرینی استادان بسیجی در عرصه‌های مختلف، نمونه‌ای از همین تفکر است؛ تفکری که توانسته است ظرفیت‌های علمی را با نیاز‌های واقعی کشور پیوند بزند.

این فعال سیاسی با اشاره به پیشرفت‌های نظامی ایران خاطرنشان کرد: کشوری که در دوران دفاع مقدس حتی برای تأمین سیم‌خاردار با محدودیت مواجه بود، امروز به توانمندی‌هایی در حوزه موشکی و پهپادی دست یافته که دشمن را نگران کرده است. این پیشرفت‌ها بدون نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان امکان‌پذیر نبود.

وی اضافه کرد: پیوند میان دانشگاه و میدان، میان دانش و نیاز‌های کشور و میان ظرفیت علمی و مسائل واقعی جامعه، قدرتی درون‌زا ایجاد کرده است؛ قدرتی که وابسته به واردات و اراده کشور‌های دیگر نیست.

شکست محاسبات دشمن در تقابل با قدرت درون‌زای ایران

جلیلی با اشاره به تحولات و تقابل نظامی اخیر اظهار کرد: دشمن با این تصور وارد میدان شد که می‌تواند در مدت کوتاهی اهداف خود را محقق کند، اما پس از گذشت ماه‌ها نه‌تنها در عرصه نظامی به اهدافش نرسید، بلکه در عرصه سیاسی نیز با شکست‌هایی مواجه شد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به برآورد‌های اشتباه دشمن درباره توانمندی‌های ایران افزود: دشمن تصور می‌کرد با اتکا به قدرت نظامی و فناوری خود می‌تواند در مدت کوتاهی معادلات را تغییر دهد، اما با قدرتی مواجه شد که ریشه در توان علمی، انسانی و اراده ملت ایران دارد.

جلیلی تأکید کرد: آنچه امروز در حوزه‌های نظامی و فناوری به دست آمده، محصول مجاهدت، تلاش علمی و تفکر بسیجی است و باید این تجربه را به سایر عرصه‌های کشور نیز تسری داد.

دانشگاه‌ها باید در حل مسائل اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها نقش‌آفرینی کنند

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر ضرورت گسترش ارتباط دانشگاه با مؤلفه‌های قدرت ملی گفت: نسبت دانشگاه و به‌ویژه استادان با پیشرفت، امنیت، فرهنگ، سیاست، سیاست خارجی و اقتصاد کشور باید هر روز عمیق‌تر شود.

جلیلی افزود: همان‌طور که دانشگاه توانسته است در عرصه سخت‌افزاری و نظامی نقش مؤثری ایفا کند، در عرصه اقتصادی و مقابله با فشار‌های دشمن نیز می‌تواند ظرفیت‌های ارزشمندی را به میدان بیاورد.

وی با اشاره به سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های اقتصادی دشمن تصریح کرد: دشمن تلاش کرده است با استفاده از تمام ظرفیت خود، فشار اقتصادی را بر کشور افزایش دهد؛ در چنین شرایطی، این وظیفه دانشگاه و استادان است که با کار علمی عمیق و به‌موقع، ظرفیت‌های مغفول کشور را شناسایی کنند و از آنها برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت استفاده کنند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: فهرست کردن ضعف‌ها به‌تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه باید نقاط قوتی را که می‌توانند آن ضعف‌ها را برطرف کنند، شناسایی و فعال کرد.

جنگ شناختی دشمن؛ تلاش برای تغییر مسیر و ایجاد تردید در جامعه

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تقابل دشمن صرفاً به جنگ نظامی و فشار اقتصادی محدود نمی‌شود، گفت: گاهی کم‌هزینه‌ترین روش برای دشمن این است که یک ملت را از مسیری که آغاز کرده منصرف کند و نسبت به عزم و اراده خود دچار تردید سازد.

وی با اشاره به مفهوم «دشمن صمیمی» در ادبیات سیاسی افزود: استعمارگران در بسیاری از مقاطع تاریخی، پیش از اشغال سرزمین‌ها به دنبال اشغال ذهن‌ها بودند؛ به‌گونه‌ای که حتی افرادی در داخل جوامع هدف، اصل دشمنی استعمارگران را انکار می‌کردند و تصور می‌کردند همکاری و همراهی با آنها می‌تواند راه‌حل مشکلات باشد.

جلیلی با اشاره به تجربه مذاکرات و بدعهدی‌های آمریکا اظهار کرد: دشمن حتی در میانه مذاکرات نیز اقدام نظامی انجام داده است؛ بنابراین باید تجربه‌های گذشته را به‌درستی بررسی کرد و اجازه نداد جامعه دوباره به مسیر‌هایی سوق داده شود که نتیجه آنها پیش‌تر مشخص شده است.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: در این زمینه، استادان دانشگاه وظیفه دارند با نگاه علمی و تجربه‌محور، مسیر‌های پیش‌رو و نتایج احتمالی آنها را برای جامعه تبیین کنند و در شناخت واقعیت‌های سیاسی و بین‌المللی نقش پیشرو داشته باشند.

ملت ایران؛ یکی دیگر از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی

جلیلی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کشور، خود ملت ایران است، گفت: استادان دانشگاه به دلیل جایگاه علمی و اجتماعی خود می‌توانند در شناخت و معرفی این ظرفیت نقش مهمی ایفا کنند.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر امکان زندگی آزادانه و همراه با صلح بدون وابستگی به قدرت‌های سلطه‌گر اظهار کرد: باید این نرم‌افزار فکری و اجتماعی را شناخت و به جامعه و ملت‌های دنیا نشان داد که می‌توان بدون اتکا به قدرت‌های سلطه‌گر نیز زندگی کرد و مسیر پیشرفت را پیمود.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق جامعه ایران افزود: جامعه‌شناسان نباید با نظریه‌های بسته و الگو‌های دور از فرهنگ جامعه، واقعیت‌های ایران را تحلیل کنند. جامعه امروز ایران در حال ارائه الگو‌های جدیدی از حضور اجتماعی، سیاست‌ورزی و حتی سبک زندگی است.

حضور مردم در صحنه؛ حرکتی فراتر از یک تظاهرات خیابانی

جلیلی با اشاره به حضور مستمر مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها گفت: حضور شبانه مردم در صحنه، صرفاً یک تظاهرات خیابانی نیست، بلکه می‌تواند جلوه‌ای از یک حرکت تمدن‌ساز و ارائه الگویی متفاوت از سیاست‌ورزی و زندگی اجتماعی باشد.

وی ادامه داد: دشمن در کنار تحریم، جنگ و ترور، تلاش کرده است با تأثیرگذاری بر سبک زندگی و بنیان خانواده، جامعه را از مسیر خود منحرف کند؛ اما امروز باید این ظرفیت اجتماعی را شناخت و زمینه امتداد آن را در عرصه‌های مختلف فراهم کرد.

جلیلی افزود: این حضور اجتماعی باید در عرصه‌های دانشگاهی، صنعتی، هنری و فرهنگی نیز امتداد پیدا کند تا ظرفیت‌های ملت در بالاترین سطح خود به ظهور و بروز برسند.

شهید گلشنی؛ نمونه‌ای از غیرت دینی و شجاعت علمی

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درگذشت مرحوم دکتر گلشنی، استاد بسیجی دانشگاه، اظهار کرد: آنچه در شخصیت این استاد بزرگوار برجسته بود، غیرت دینی و شجاعت علمی ایشان بود.

جلیلی با اشاره به تلاش‌های دکتر گلشنی برای پیوند علم و دین گفت: ایشان در نگاه تمدنی خود تلاش می‌کرد میان دانش و معارف دینی ارتباط برقرار کند و در بیان دیدگاه‌های علمی خود نیز تحت تأثیر و مرعوب دیدگاه‌های غالب قرار نمی‌گرفت.

وی افزود: آثار چنین رویکردی را می‌توان در تربیت شاگردانی مشاهده کرد که بعد‌ها در عرصه‌های مختلف علمی نقش‌آفرینی کردند و برخی از آنها به شهادت رسیدند.

ضرورت تقویت پیوند دانشگاه با همه عرصه‌های قدرت ملی

جلیلی در جمع‌بندی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت استادان و دانشگاه‌ها گفت: باید قدر این نقطه قوت کشور را بدانیم و بستر لازم را برای نقش‌آفرینی مؤثرتر دانشگاه‌ها فراهم کنیم.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی افزود: از یک سو باید ارتباط دانشگاه با مسائل و نیاز‌های کشور تقویت شود و از سوی دیگر، استادان با استفاده از تجارب علمی و عملی خود به شناسایی سایر نقاط قوت کشور کمک کنند تا این ظرفیت‌ها برای رفع ضعف‌ها و ارتقای جایگاه ایران به کار گرفته شوند.

جلیلی خاطرنشان کرد: فلسفه چنین نشست‌هایی باید بررسی عمیق این پیوندها، شناسایی موانع و فراهم کردن اقتضائات لازم برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور باشد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت تفکر بسیجی در دانشگاه‌ها و گسترش نقش‌آفرینی استادان در عرصه‌های مختلف، آثار و برکات این ظرفیت علمی و تمدنی روزبه‌روز بیشتر شود.