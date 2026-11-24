به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش روحانیون شیعه و سنی با هدف تبیین اهمیت و ضرورت تقویت وحدت وهمدلی و هوشیاری در برابر فتنه‌های دشمنان در سالن اجتماعات حوزه علمیه امام محمد باقر(ع) شاهین دژ برگزار شد.

حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ با بیان اینکه رسالت جامعه روحانیون در هدایت جامعه بسیار بزرگ و مهم است، گفت: روحانیون کسانی هستند که وظیفه ابلاغ رسالت الهی را به جامعه بر عهده گرفته‌اند و نباید در انجام این وظیفه کوتاهی کنند.

او به توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی دربرهم زدن وحدت بین مسلمان اشاره کرد وگفت: دشمنان همواره با کینه توزی می‌خواهند دربین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به اینکه در شرایطی قرار داریم که دو جبهه کفر و ایمان سخت در جنگ هستند، اظهار داشت: در این شرایط، فتنه‌ای وجود دارد که تشخیص آن سخت است و خودی‌ها باید در شناخت فتنه‌های دشمنان هوشیار باشند.

او به حمله استکبار جهانی به میهن عزیزمان اشاره کرد وگفت: ملت ایران با وحدت کلمه مقابل دشمنان و استکبار جهانی ایستادگی کردند و این وحدت کلمه مهمترین رمز موفقیت کشورمان در برابر دشمنان انقلاب اسلامی است.

او از روحانیون خواست تا خدمات و عملکرد و موفقیت کشورمان را در بین مردم تشریح نمایند.

سرهنگ رسول حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ نیز دراین مراسم با بیان اینکه تمام انبیای الهی هدف مشترکی را دنبال کرده‌اند، گفت: هدف همه انبیا حرکت در مسیر تحقق دستورات الهی و گسترش دین خداوند بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در ادامه گفت: جبهه توحید باید همواره متحد باشد و در راستای ترقی و رشد اسلام گام بردارند و اگر تفرقه‌ای وجود دارد در جبهه کفر باشد، چون کسانی که در جبهه کفر هستند همواره منافع خود را به دیگران ترجیح می‌دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژخاطرنشان کرد: جنگ امروز جنگ بین تمدن مادی غرب و تمدن اسلامی است و جبهه‌ای پیروز این میدان است که وحدت را به عنوان اصل مهم مدنظر داشته باشد.

ماموستا رسول زاده امام جمعه اهل سنت شاهین دژ نیز دراین مراسم به نقش وحدت اشاره کرد وگفت: روحانیون در خط مقدم وحدت بین شیعه و سنی هستند که باید در ناکام ساختن توطه‌های دشمنان تلاش بیشتری انجام دهند.