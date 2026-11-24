معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: یک شرکت واردکننده که بیش از ۸۰ هزار دلار ارز دولتی دریافت کرده بود، به تعهدات ارزی خود عمل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه علی ساریخانی معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مشخص شد شرکتی با استفاده از خلأ‌های موجود، برای واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده، اما در مهلت قانونی به تعهدات ارزی خود عمل نکرده است.

وی با اشاره به اینکه میزان تعهد ارزی این شرکت بیش از ۸۰ هزار دلار بود تصریح کرد: با پیگیری و اقدامات پلیس امنیت اقتصادای فراجا این شرکت نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرد.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی برای احقاق حقوق مردم با تخلفات ارزی برخورد قاطع می کند.