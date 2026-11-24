معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت تأمین انرژی و تداوم روند فعلی تولید، تا پایان امسال حدود ۲۵ میلیون تن فولاد خام در کشور تولید خواهد شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ آقای محمدمسعود سمیعی‌نژاد در نشست پایش و بررسی وضعیت تولید و بازسازی فولاد خوزستان با اشاره به چشم‌انداز تولید فولاد کشور، گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، در صورت تأمین انرژی و تداوم روند فعلی، تولید فولاد خام کشور تا پایان امسال به حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن خواهد رسید.

وی با اشاره به محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز افزود: امیدواریم واحد‌های فولادی با محدودیت قابل توجهی در تأمین گاز مواجه نشوند، با این حال لازم است این واحد‌ها آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط داشته باشند.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تولید و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای دانست و گفت: بازگشت ۵۰ درصد ارز صادراتی به واحد‌های تولیدی، علاوه بر افزایش تولید، روند بازسازی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را نیز بهبود می‌بخشد.

سمیعی‌نژاد ابراز امیدواری کرد، بخش‌های باقی‌مانده مجموعه صنعتی و معدنی فولاد خوزستان با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در آینده نزدیک به مدار تولید بازگردند.