وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی استان بوشهر، پیشنهاد طراحی کمپ ملی ورزش‌های ساحلی کشور در این استان را مطرح کرد و خواستار همکاری استانداری برای عملیاتی شدن این طرح شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، سه‌شنبه ۳ آذر در سفری یک‌روزه به استان بوشهر، ضمن افتتاح دو پروژه ورزشی، در نشست شورای ورزش این استان حضور یافت.

سالن چندمنظوره شهدای اقتدار برازجان و مجموعه ورزشی خلیج فارس بوشهر، دو پروژه‌ای بودند که پس از سال‌ها وقفه، در دولت چهاردهم با حضور وزیر ورزش و جوانان به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسیدند.

دنیامالی همچنین در نشست شورای ورزش استان بوشهر که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان، اعضای شورای تربیت‌بدنی و ورزش و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان برگزار شد، ضمن شنیدن مطالبات و دغدغه‌های حاضران، در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش و جوانان استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

پیشنهاد طراحی کمپ ملی ورزش‌های ساحلی در بوشهر

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر در رشته‌های ورزشی ساحلی، پیشنهاد طراحی کمپ ملی ورزش‌های ساحلی کشور در این استان را مطرح کرد.

دنیامالی در این زمینه از استاندار بوشهر خواست مقدمات اولیه اجرای این طرح را بررسی کند تا با همکاری وزارت ورزش و جوانان و استانداری، زمینه عملیاتی شدن آن فراهم شود.

بوشهر باید در جمع ۱۰ استان برتر کشور در پرورش ملی‌پوش قرار گیرد

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پیشینه و ظرفیت‌های ورزشی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه ورزش سابقه‌ای ۷۰ تا ۸۰ ساله دارد. اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کنیم، قطعاً در سطح ملی نام بیشتری از بوشهر خواهیم شنید.

وی افزود: استان بوشهر به‌واسطه برخورداری از ظرفیت صنایع نفت و گاز و سازمان بنادر و کشتیرانی، یکی از استان‌هایی است که در حوزه سرانه ورزشی آمار قابل‌توجهی دارد.

دنیامالی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی استان تصریح کرد: از مسئولان اداره‌کل ورزش و جوانان بوشهر انتظار می‌رود توجه بیشتری به رشته‌های المپیکی و حوزه ورزش بانوان داشته باشند. باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بوشهر در جمع ۱۰ استان برتر کشور در پرورش ملی‌پوش قرار گیرد.

هدف‌گذاری برای افزایش شمار ورزشکاران سازمان‌یافته به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وضعیت شاخص‌های ورزشی استان بوشهر گفت: شاخص‌های ارزیابی وضعیت ورزش بوشهر همواره در گروه خود جزو بهترین‌ها بوده است. امیدواریم در آینده نیز اخبار خوبی از ورزش این استان داشته باشیم. هم‌اکنون نیز افتخارات ورزشکاران بوشهری در سطح تیم‌های ملی مشهود است که نمونه آن، حضور نمایندگان این استان در رده‌های ملی فوتبال است.

وی ادامه داد: استان بوشهر ۷۲ هزار ورزشکار سازمان‌یافته دارد، اما این آمار متناسب با ظرفیت‌های نیروی انسانی و سخت‌افزاری استان باید به ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر برسد.

دستور وزیر ورزش برای احیای ورزش بادبانی در بوشهر

دنیامالی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان بوشهر و ظرفیت‌های آن در حوزه ورزش‌های آبی و ساحلی اظهار داشت: هیئت قایقرانی بوشهر از گذشته جزو هیئت‌های موفق و مدال‌آور کشور در این رشته ورزشی بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه رشته‌های مختلف قایقرانی افزود: روئینگ یکی از زیرشاخه‌های این ورزش است که دستور توسعه آن را داده‌ایم؛ به‌ویژه روئینگ ساحلی که متناسب با شرایط اقلیمی استان بوشهر است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین دستور احیای سازوکار ورزش بادبانی در استان بوشهر را صادر کرد.

بوشهر به یکی از قطب‌های تیراندازی اهداف پروازی کشور تبدیل شود

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به افتتاح مجموعه ورزشی خلیج فارس بوشهر، ابراز امیدواری کرد که بهره‌برداری از این مجموعه مدرن، زمینه توسعه رشته‌های ژیمناستیک و تیراندازی را در استان فراهم کند.

دنیامالی گفت: امکانات بسیار خوبی در مجموعه ورزشی تازه‌تأسیس خلیج فارس فراهم شده است. با توجه به قدمت رشته ژیمناستیک در این استان، متولیان مربوط باید به بهترین شکل از این زیرساخت استفاده کنند.

وی افزود: در رشته تیراندازی نیز انتظار می‌رود بوشهر در بخش اهداف پروازی به یکی از قطب‌های اصلی کشور تبدیل شود.

استعدادیابی ورزشی باید از مدارس آغاز شود

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع برای استعدادیابی ورزشی در سراسر استان بوشهر اظهار داشت: اگر بخواهیم در هر استانی شاهد تحول در ورزش باشیم، باید از ورزش دانش‌آموزی و آموزشگاه‌ها آغاز کنیم.

وی ادامه داد: امروز بیش از ۳۴ هزار دبیر ورزش در کشور داریم که تعداد قابل‌توجهی از آنها با هیئت‌های ورزشی همکاری می‌کنند. بنابراین، مبنای استعدادیابی باید از ورزش مدارس آغاز شود.

دنیامالی همچنین تأکید کرد که دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان موظف است برای عملیاتی شدن این طرح در استان بوشهر، مشارکت و همکاری لازم را داشته باشد.

گناوه و برازجان در مسیر دریافت گواهینامه شهر فعال

گناوه و برازجان در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی با فدراسیون ورزش‌های همگانی، مراحل دریافت گواهینامه شهر فعال را طی می‌کنند.

وزیر ورزش و جوانان در این‌باره خاطرنشان کرد: قطعاً توسعه ورزش همگانی به توسعه ورزش قهرمانی منجر خواهد شد. با توجه به اقدامات انجام‌شده در دو شهر گناوه و برازجان، می‌توانیم به طی مراحل لازم برای معرفی شهر‌های فعال استان بوشهر کمک کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاش مسئولان استانداری، از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این زمینه استفاده شود و طرح شهر فعال به طرح شهر خلاق پیوند بخورد.

دنیامالی همچنین با اشاره به پیشینه و فرهنگ غنی استان بوشهر، مسئولان ورزش استان را به توسعه ورزش‌های روستایی و عشایری ترغیب کرد.

ظرفیت مطلوب خانه‌های جوان و سازمان‌های مردم‌نهاد در بوشهر

وزیر ورزش و جوانان فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد استان بوشهر را نیز قابل‌توجه خواند و گفت: در حوزه جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد، بوشهر جزو معدود استان‌هایی است که از تعداد قابل‌توجهی خانه جوان برخوردار است. این ظرفیت برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار مطلوب است.

وی افزود: استان بوشهر با توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی خود می‌تواند منشأ تحول و اثرگذاری در این حوزه باشد.

ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان

دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: با توجه به پشت سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی، در شرایط خاصی قرار داریم. مردم ما ثابت کردند که مردمی حق‌طلب و عدالت‌خواه هستند؛ همان‌گونه که در ۴۷ سال گذشته نیز این رفتار را به اثبات رسانده و در کنار نظام ایستاده‌اند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به خسارت‌های واردشده به استان بوشهر در دو جنگ اخیر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی آن، افزود: بوشهر شاید یکی از استان‌هایی باشد که بیشترین اصابت را در این دو جنگ داشته است. ایران ما آماده جنگ است و دشمن نباید ما را از جنگ بترساند. ما اهل جنگ نیستیم، اما اگر دوباره مورد تجاوز قرار بگیریم، سخت‌تر پاسخ خواهیم داد.