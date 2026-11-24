به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شایارصنعتی فرماندار بوکان درویژه برنامه تجلیل از نخبگان علمی بسیجی شهرستان بوکان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و با اشاره به جایگاه والای این نهاد مردمی، اظهار داشت: بسیج، هویتی است که ریشه‌های آن از دیرباز با غیرت، هویت و خون فرزندن این آب‌وخاک در هم آمیخته است و بسیج، نماد خودباوری و اتکا به توان داخلی در مسیر تعالی و پیشرفت همه‌جانبه است.

خشایار صنعتی افزود:روحیه بسیجی، تجلی‌بخش یک مدل اصیل از حاکمیت مردمی است که غربی‌ها از آن با عنوان مردم‌سالاری یا دمکراسی الگو گرفته‌اند؛ با این تفاوت که الگوسازی در تفکر بسیجی، برپایه رضایت خدا و خلق خدا، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و خدمت بی‌پایان به مردم استوار است.

فرماندار بوکان اظهارداشت:امروز باردیگرمردم فهیم این شهرستان با حضور آگاهانه خود در رزمایش جان‌فدا و تجمع‌های مردمی، تجلی روحیه بسیجی، قدرشناسی و ایفای مسئولیت نسل‌به‌نسل این مرز و بوم را به نمایش گذاشته‌اند.

صنعتی اضافه کرد:امام عظیم‌الشان و قائد شهید بسیج را حادثه‌ای بی‌نظیر توصیف کردند؛ نهادی که در رویداد‌های اجتماعی همواره در خط مقدم و مایه دلگرمی ملت بوده است.

وی با اشاره به پیوند عمیق مقاومت مردمی با ارزش‌های والای انسانی افزود: نظام خرد و صلح انسانی هرگز مجال تسلیم به ظلم نداده است؛ چنان‌که امروز مردم مظلوم، اما سرافراز غزه با دست‌های خالی و با تقدیم خون کودکان خود در برابر تجاوز ایستادگی کرده و بی‌تردید پیروز نهایی خواهند بود.

رئوف گلالی جانشین فرمانده سپاه بوکان، نیزبا اشاره به جایگاه والای بسیج در دوران معاصر، بسیج را نماد خودباوری، اتکا به توان داخلی و ایده‌آفرینی توصیف کرد.

رئوف گلالی با تبیین مفهوم گسترده بسیج در عصر حاضر، اظهار داشت: «بسیج تنها یک نهاد نیست، بلکه روحیه‌ای است که در خدمت ملت است؛ از این رو، هر فردی که در راستای سربلندی و سرافرازی این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف علمی و تخصصی تلاش کند، در حقیقت یک بسیجی است.»

جانشین فرمانده سپاه بوکان در ادامه با بازخوانی دستاورد‌های این نهاد در طول ۴۷ سال گذشته، افزود که بسیجیان همواره با تکیه بر قدرت درونی و حمایت از صنعت و تولید ملی، در مسیر رسیدن به قله‌های توسعه گام برداشته‌اند.

گلالی خاطرنشان کرد: ایستادگی و خودباوری، از ویژگی‌های بارز نخبگان بسیجی است که می‌تواند محرک اصلی پیشرفت در عرصه‌های مختلف کشور باشد.

در ادامه این مراسم، بر اهمیت حمایت همه‌جانبه از نخبگان و پژوهشگران بسیجی تأکید شد و در پایان، با اهدای لوح سپاس از برترین‌های علمی، پژوهشی و نخبگان بسیجی شهرستان بوکان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.