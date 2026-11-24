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رئیس رسانه ملی با صدور حکمی محمد امامی امین را به سمت سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن حکم پیمان جبلی به این شرح است:
«برادر گرامی جناب آقای محمد امامی امین
نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، بهمـوجب این حکم بهسمت «سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما» منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال، رعایت دقیق قوانین و مقررات و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای کارشناسی آن معاونت در راستای صیانت از حقوق سازمان و ایجاد تعامل سازنده و مؤثر با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
همچنین از زحمات، تلاش و خدمات ارزشمند جناب آقای احمد حیدری در طول دوران تصدی این مسئولیت، تقدیر و تشکر به عمل میآید و برای ایشان از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون دارم.
پیمان جبلی
رئیس رسانه ملی»
محمد امامی امین، متولد ۱۳۵۲ و دارای سوابق تحصیلی کارشناسی حسابداری، کارشناسی ارشد تاریخ تمدن ملل اسلامی و برد تخصصی ارتباطات ۱۳۸۰ از دانشگاه فنی و مهندسی کیف (اوکراین) است. در سوابق کاری وی که از سال ۱۴۰۰ مسئولیت قائممقامی معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما را عهدهدار بوده، قائممقامی وزیر صنعت در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد مقابله با تحریمها، معاونی هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، معاونی توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدیرکلی مالی و ذیحسابی دیوان محاسبات کشور و مدیریت اداری و مالی در بخشهای مختلف سازمان صداوسیما به چشم میخورد.