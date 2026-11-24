به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن حکم پیمان جبلی به این شرح است:

«برادر گرامی جناب آقای محمد امامی امین

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به‌مـوجب این حکم به‌سمت «سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، رعایت دقیق قوانین و مقررات و بهره‌‏گیری از تمامی ظرفیت‌‏های کارشناسی آن معاونت در راستای صیانت از حقوق سازمان و ایجاد تعامل سازنده و مؤثر با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

همچنین از زحمات، تلاش و خدمات ارزشمند جناب آقای احمد حیدری در طول دوران تصدی این مسئولیت، تقدیر و تشکر به ‏عمل می‌‏آید و برای ایشان از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون دارم.

پیمان جبلی

رئیس رسانه ملی»

محمد امامی امین، متولد ۱۳۵۲ و دارای سوابق تحصیلی کارشناسی حسابداری، کارشناسی ارشد تاریخ تمدن ملل اسلامی و برد تخصصی ارتباطات ۱۳۸۰ از دانشگاه فنی و مهندسی کیف (اوکراین) است. در سوابق کاری وی که از سال ۱۴۰۰ مسئولیت قائم‌مقامی معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما را عهده‌دار بوده، قائم‌مقامی وزیر صنعت در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد مقابله با تحریم‌ها، معاونی هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، معاونی توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیرکلی مالی و ذیحسابی دیوان محاسبات کشور و مدیریت اداری و مالی در بخش‌های مختلف سازمان صداوسیما به چشم می‌خورد.