فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های آب، خاک و نیروی انسانی، افزایش تولیدات کشاورزی را از الزامات پایداری امنیت غذایی و مقابله با فشار‌های اقتصادی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «سیدصادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در آیین قدردانی از جهادگران امنیت غذایی استان با عنوان «رویش خوشه‌ها» گفت: کشور با وجود برخورداری از منابع آب، خاک حاصلخیز و نیروی کار کافی، هنوز نتوانسته است میزان تولید فرآورده‌های کشاورزی را با ظرفیت‌های واقعی و نهفته خود متناسب کند.

وی با اشاره به نقش راهبردی محصولات کشاورزی در پایداری امنیت ملی و مقابله با جنگ اقتصادی افزود: با وجود نبرد‌های نابرابر و فشار‌های همه‌جانبه، کشور با ایستادگی در برابر تحریم‌ها با کمبود کالا‌های پایه یا قحطی مواجه نشد و این دستاورد مرهون تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان بخش کشاورزی است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، کشاورزی را ستون پویایی اقتصاد دانست و تأکید کرد: جهان آینده با چالش‌های جدی در حوزه امنیت آب و غذا روبه‌رو خواهد بود و توجه به توانمندسازی این بخش، ضرورتی بنیادین است.

در ادامه این آیین، از فعالان و برگزیدگان جشنواره جهادگران امنیت غذایی استان ایلام تجلیل شد. همچنین ۱۱ زنجیره راهبردی کشاورزی استان، از مزرعه تا سفره، به‌عنوان یکی از محور‌های مهم توسعه تولید و تقویت امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفت.

حاضران در این مراسم بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توان تخصصی مهندسان کشاورزی، افزایش بهره‌وری، حمایت از کشاورزان و تکمیل زنجیره‌های ارزش تأکید کردند.