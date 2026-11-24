حسین فردوسی در یزد، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه نظام تأمین مالی و حمایت از کسب‌وکار‌ها را از محور‌های اصلی برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: به‌زودی نتایج مثبت این برنامه‌ها در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در تنظیم‌گری و هماهنگی اقتصادی، تدوین سیاست‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت نظام مالی و بودجه‌ای کشور اظهار کرد: وزارت اقتصاد در شرایط کنونی برنامه‌هایی را تدوین کرده و «خواهیم ساخت» شعار محوری این وزارتخانه است.

وی با تأکید بر نقش بخش‌های دولتی و خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق این شعار افزود: تمرکز ما بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و در همین راستا هشت اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد تدوین شده که محور اصلی آن سرمایه‌گذاری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، تقویت کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاری، توسعه نظام تأمین مالی سرمایه‌گذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت را از جمله این اولویت‌ها برشمرد و گفت: برای هر یک از این بخش‌ها برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است و امیدواریم به‌زودی شاهد نتایج مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم.

فردوسی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به تقویت سرمایه‌گذاری در کشور تصریح کرد: کاهش تورم، تأمین کالا‌های اساسی، توسعه تجارت و فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب کشور از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد است.

در ادامه این مراسم، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: حدود هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۵ درصد در استان وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی است.

علمدار با بیان اینکه وجود صنعتگران بزرگ، شرایط اقتصادی یزد را از بسیاری استان‌ها متمایز کرده است، افزود: در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی و محدودیت‌های صادرات و واردات، اداره کل امور اقتصادی و دارایی به یکی از محور‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان تبدیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی، ناترازی منابع بانکی را از چالش‌های مهم دانست و خواستار استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و حفظ سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی فعال شد.

مرتضی محمودی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: وجود حدود ۱۲ هزار کسب‌وکار خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی در کنار ۶۰ هزار واحد صنفی فعال، فضای کسب‌وکار استان را به شرایطی ویژه تبدیل کرده است.

وی افزود: استان یزد با سهم ۱.۵ درصدی از جمعیت کشور، ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

محمودی تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از ظرفیت یزدی‌های خارج از کشور، تحقق درآمد‌های مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت را از مهم‌ترین مأموریت‌های خود در چارچوب سیاست‌های وزارت اقتصاد و برنامه‌های استان عنوان کرد.

همچنین محمد دهقان‌منشادی، مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی استان یزد، با قدردانی از همراهی بخش‌های مختلف اقتصادی، گزارشی از اقدامات دوران مسئولیت خود ارائه کرد و گفت: تحول اقتصادی بدون تعامل امکان‌پذیر نیست و اقدامات انجام‌شده حاصل اعتماد، همکاری، حمایت، همفکری و تعامل مجموعه بخش‌های اقتصادی بوده است.

در پایان این مراسم، با ابلاغ حکم انتصاب سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سوی معاون وزیر، مرتضی محمودی به‌عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان یزد معرفی و جایگزین محمد دهقان‌منشادی شد.