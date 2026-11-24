سعید فکاری، جوان خرمشهری و ورزشکار رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی، به‌عنوان نماینده منطقه آزاد اروند در مرحله ملی جشنواره «جوان سال ایران ۱۴۰۴» حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سعید فکاری که پیش از این موفق به کسب رتبه نخست شهرستان خرمشهر در این جشنواره شده بود، در مرحله استانی نیز عنوان جوان برگزیده استان خوزستان در بخش ورزش و سلامت را کسب کرد و به مرحله ملی راه یافت.

وی همچنین در کارنامه ورزشی خود، کسب عنوان ورزشکار سال استان خوزستان را به ثبت رسانده است.

اکنون سعید فکاری به‌عنوان نماینده استان خوزستان در مسیر انتخاب برترین جوان سال ایران در عرصه ملی قرار گرفته است.