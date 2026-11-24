پلیس راهور فراجا اعلام کرد: اکنون ۲۴۰۰ سامانه ثبت و کنترل تخلفات در سطح راه‌های کشور فعال است و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال، ۱۱۰۰ سامانه جدید به این سامانه ها افزوده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما شصت و دومین جلسه کمیته اجرایی تفاهم‌نامه ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با حضور سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه کشور و ذاکری معاون حمل‌ونقل پلیس راه کشور، با محوریت توسعه نظارت هوشمند جاده‌ای، کنترل تخلفات ناوگان باری و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، توسعه و ارتقای سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی و بهبود عملکرد سامانه‌های ثابت ثبت تخلف از محور‌های مورد بحث در این جلسه بود و بر ضرورت تقویت این زیرساخت‌ها برای افزایش نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان تأکید شد.

در این جلسه توسعه سامانه‌های توزین در حال حرکت (WIM) با هدف کنترل اضافه‌بار ناوگان حمل بار، نظارت بر عملکرد وسایل نقلیه باری و کنترل و پایش بارنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش: اکنون ۲۴۰۰ سامانه ثبت و کنترل تخلفات در سطح راه‌های کشور فعال است و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال، ۱۱۰۰ سامانه جدید نیز به این مجموعه اضافه شود، با تحقق این برنامه، تعداد سامانه‌های ثبت و کنترل تخلفات جاده‌ای کشور به ۳۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.

اجرای طرح کنترل فاصله طولی خودرو‌ها از طریق دوربین‌های نظارتی جاده‌ای نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود، این طرح با هدف شناسایی تخلف عدم رعایت فاصله ایمن، پیشگیری از تصادفات ناشی از برخورد‌های زنجیره‌ای و افزایش ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی دنبال می‌شود.

همچنین وضعیت ایمنی راه‌ها و ضرورت رفع نواقص محور‌های پرخطر مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۹۴ محور بحرانی در کشور شناسایی شده است که اقدامات اصلاحی برای رفع نقاط ضعف و ارتقای ایمنی آنها باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

توسعه زیرساخت‌های هوشمند نظارت جاده‌ای، کنترل اضافه‌بار ناوگان حمل بار، مدیریت تخلفات رانندگی و رفع نواقص محور‌های بحرانی از مهم‌ترین محور‌های مورد بررسی در شصت‌ودومین جلسه کمیته اجرایی تفاهم‌نامه ماده ۳ بود؛ اقداماتی که با هدف کاهش تخلفات، پیشگیری از سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور دنبال می‌شوند.