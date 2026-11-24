دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت گفت: امسال خانواده‌هایی با جمعیت فرزند بالا و در عین حال سطح تحصیلات عالی والدین و فرزندان در میان برگزیدگان حضور داشتند که نشان می‌دهد فرزندآوری و پیشرفت علمی و شغلی می‌توانند در کنار یکدیگر محقق شوند.

مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به دشواری فرایند داوری خانواده‌ها در این دوره اظهار کرد: امسال به دلیل افزایش چشمگیر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به سال گذشته و همچنین ارتقای کیفیت خانواده‌های شرکت‌کننده، فرایند داوری با دشواری بیشتری همراه بود.

وی افزود: خانواده‌های متقاضی از نظر تعداد فرزندان و سطح تحصیلات والدین و فرزندان، شرایط قابل توجهی داشتند. برای نمونه، خانواده نخست انتخاب‌شده دارای ۹ فرزند بود که هم پدر و مادر و هم فرزندان از تحصیلات عالی برخوردار بودند.

دستجردی با تأکید بر نقش خانواده‌های پرجمعیت در تحکیم روابط خانوادگی، گفت: فرزندان بیشتر، شیرینی و پویایی زندگی را افزایش می‌دهند و موجب شکل‌گیری روابط عاطفی، دوستی و حمایت متقابل میان خواهران و برادران می‌شوند؛ ارتباطاتی که حتی در سال‌های آینده نیز پشتوانه‌ای برای اعضای خانواده خواهد بود.

دبیر چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت ادامه داد: با توجه به افزایش تعداد و کیفیت خانواده‌های متقاضی، تصمیم گرفتیم رتبه‌های اول، دوم و سوم را معرفی کنیم. در رتبه سوم نیز دو خانواده به دلیل کسب امتیاز‌های تقریبا یکسان، به‌صورت مشترک انتخاب شدند. همچنین حدود ۴۱ خانواده به‌عنوان خانواده‌های شایسته تقدیر مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به معیار‌های انتخاب خانواده‌های برگزیده، تصریح کرد: رویکرد ما توجه هم‌زمان به فرزندآوری کمی و کیفی است؛ یعنی هم تعداد فرزندان و هم سطح تحصیلات، تربیت و توانمندی‌های آنان برای ما اهمیت دارد.

دستجردی با معرفی نمونه‌هایی از خانواده‌های موفق افزود: یکی از برگزیدگان، فردی است که ریاست مرکزی در دانشگاه صنعتی شریف را برعهده دارد و دارای هشت فرزند است. همچنین خانواده دیگری با والدین زیر ۴۰ سال و هفت فرزند در میان الگو‌های منتخب قرار گرفته است. این خانواده‌ها نشان می‌دهند که والدین می‌توانند در کنار تحصیل و فعالیت شغلی، فرزندآوری و تربیت فرزندان را نیز دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دریافت پیام رهبر انقلاب برای چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت گفت: امسال نخستین سالی است که این رویداد با پیام رهبر انقلاب همراه شده است. حدود دو هفته پیش از برگزاری مراسم، درخواستی برای ایشان ارسال کردم تا با توجه به اهمیت راهبردی مسئله جمعیت، این رویداد را مورد توجه قرار دهند که این پیام موجب افتخار و دلگرمی مجموعه برگزارکنندگان شد.

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره محور‌های پیام رهبر انقلاب، اظهار کرد: این پیام ابعاد مردمی، خانوادگی و ملی داشت. در بخش مردمی، موضوعاتی مانند مسکن، سلامت، نیاز‌های اساسی مردم و تامین مایحتاج خانواده‌ها و کودکان مورد تاکید قرار گرفته بود و در بخش ملی نیز بر ضرورت برنامه‌ریزی و قرار گرفتن مسئله جمعیت در اولویت‌های کشور تاکید شده بود.

وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر ازدواج در سنین جوانی، گفت: حمایت از ازدواج جوانان و فراهم کردن امکانات و مایحتاج ضروری برای تشکیل خانواده، از وظایف مهم مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است و باید تمهیدات لازم برای تحقق این موضوع فراهم شود.

دستجردی محوریت خانواده در سیاست‌گذاری‌های کشور را از دیگر نکات مهم این پیام دانست و افزود: خانواده باید محور همه برنامه‌ها، قوانین، سیاست‌گذاری‌ها و رویکرد‌های کشور باشد؛ چراکه موضوع خانواده با جمعیت و فرزندآوری ارتباطی بنیادین دارد.

دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت در پایان با اشاره به ضرورت حرکت کشور به سوی پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی خاطرنشان کرد: هدف ما دستیابی به ایرانی قوی و تمدنی نوین و پیشرو است؛ مسیری که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و مطالبات مردم برای عدالت و پیشرفت دنبال می‌شود.