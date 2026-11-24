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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب بوشهر گفت: خط انتقال آب به طرح ۵۰۶ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان کنگان ۸۰ درصد پیشرفت دارد که بزودی با تکمیل آن زمینه سکونت متقاضیان در این واحدها فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی بردستانی اظهار داشت: عملیات اجرای شبکه توزیع وخط انتقال آب به طرح نهضت ملی مسکن ۵۰۶ واحدی کنگان به طول سه هزار و ۱۳۱ متر با استفاده از لولههای پلیاتیلن در دست اجراست.
وی افزود: این طرح با هدف تأمین زیرساختهای مورد نیاز آبرسانی و فراهمسازی شرایط بهرهبرداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این طرح بیان کرد: بخش عمده عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع انجام شده و تکمیل آن نقشی مهم در تأمین آب مورد نیاز ساکنان این مجموعه مسکونی خواهد داشت.
بردستانی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای خدماتی همزمان با اجرای طرحهای مسکن ادامه داد: تأمین آب از مهمترین پیشنیازهای بهرهبرداری از واحدهای مسکونی است و اجرای این خط انتقال در راستای پاسخگویی به نیاز آبی این مجموعه انجام میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: توسعه و تقویت شبکههای آبرسانی متناسب با گسترش مناطق مسکونی و جمعیتپذیری شهرها از اولویتهای این شرکت است و طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
وی اضافه کرد: اجرای این طرح گامی برای تکمیل زیرساختهای خدماتی نهضت ملی مسکن کنگان و فراهمکردن شرایط مناسب برای سکونت متقاضیان این واحدهاست.