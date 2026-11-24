به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی بردستانی اظهار داشت: عملیات اجرای شبکه توزیع وخط انتقال آب به طرح نهضت ملی مسکن ۵۰۶ واحدی کنگان به طول سه هزار و ۱۳۱ متر با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در دست اجراست.

وی افزود: این طرح با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آبرسانی و فراهم‌سازی شرایط بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این طرح بیان کرد: بخش عمده عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع انجام شده و تکمیل آن نقشی مهم در تأمین آب مورد نیاز ساکنان این مجموعه مسکونی خواهد داشت.

بردستانی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های خدماتی همزمان با اجرای طرح‌های مسکن ادامه داد: تأمین آب از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی است و اجرای این خط انتقال در راستای پاسخگویی به نیاز آبی این مجموعه انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: توسعه و تقویت شبکه‌های آبرسانی متناسب با گسترش مناطق مسکونی و جمعیت‌پذیری شهر‌ها از اولویت‌های این شرکت است و طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح گامی برای تکمیل زیرساخت‌های خدماتی نهضت ملی مسکن کنگان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای سکونت متقاضیان این واحدهاست.