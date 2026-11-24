به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از مناطق شهرستان مرند که منجر به مجروحیت جوان ۳۰ ساله با سلاح شکاری شده بود رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از اقدامات پلیسی در نیم ساعت پنج متهم را شناسایی و دستگیر کردند و ضارب که جوان ۲۷ ساله بود به جرم خود اعتراف کرد. سرهنگ اسدیان ادامه داد: فرد مجروح بلافاصله به بیمارستان انتقال و تحت درمان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه متهمان علت درگیری و تیراندازی را اختلافات شخصی اعلام کردند، خاطرنشان کرد: پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ اسدیان اظهار کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس شهرستان است اگر افرادی قصد شرارت و برهم زدن آرامش و امنیت شهروندان را داشته باشند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد؛ لذا شهروندان در صورت مشاهده هرگونه بی قانونی و بی نظمی در جامعه، مراتب را در اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.