به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ رئیس‌جمهور چین در پیامی به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین، بر ضرورت حل‌وفصل عادلانه و پایدار مسئله فلسطین و حمایت از حقوق مشروع مردم این سرزمین تأکید کرد.

شی جین‌پینگ در پیامی به نشست سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین اعلام کرد: مسئله فلسطین در کانون موضوع خاورمیانه قرار دارد و تنش‌های کنونی منطقه نباید توجه جامعه جهانی را از این مسئله منحرف کند.

رئیس‌جمهور چین، با تأکید بر اصل «اداره فلسطین به دست فلسطینی‌ها» اعلام کرد: اداره کرانه باختری و بازسازی غزه پس از جنگ باید بر همین اساس انجام شود.

شی جین‌پینگ با مخالفت با هرگونه تصرف سرزمین و نقض حقوق فلسطینیان، از جامعه جهانی خواست تعهدات خود در حمایت از ملت فلسطین را به اقدامات عملی تبدیل کند و برای برقراری آتش‌بس پایدار در غزه و حفاظت از جان غیرنظامیان تلاش کند.

رئیس‌جمهور چین همچنین تأکید کرد: پکن همچنان از تلاش ملت فلسطین برای احقاق حقوق ملی مشروع خود حمایت می‌کند و برای دستیابی به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار بر پایه حقوق بین‌الملل با جامعه جهانی همکاری خواهد کرد.