به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول برگزاری هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان بویراحمد گفت: این رویداد با حضور تیم‌های تولید محتوا در بخش‌های پویانمایی، هوش مصنوعی، پوستر‌های مفهومی، بازی‌سازی موبایلی و نرم‌افزار‌های موبایلی در حال برگزاری است.

امین شیخ‌ممو افزود: پس از ارزیابی آثار، تیم‌های برتر هر بخش انتخاب و برای حضور در مرحله استانی معرفی می‌شوند و از برگزیدگان نیز در مراسم اختتامیه تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی هوش مصنوعی در حاشیه این رویداد، گفت: این کارگاه با هدف توانمندسازی علاقه‌مندان و شناسایی ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید محتوای دیجیتال برگزار شده است.

شیخ‌ممو با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۰ نفر در بخش رقابتی این رویداد حضور یافته‌اند، افزود: حدود ۲۰ نفر نیز در کارگاه آموزشی هوش مصنوعی شرکت می‌کنند که تلاش می‌شود از ظرفیت این افراد در برنامه‌های آینده استفاده شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه با حضور مسئولان استانی و تجلیل از برگزیدگان، خاطرنشان کرد: رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج یکی از برنامه‌های محوری هفته بسیج است که امسال هشتمین دوره آن برگزار می‌شود.

مسئول برگزاری این رویداد همچنین به موفقیت تیم‌های شهرستان در دوره‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته آثار و تولیدات ارزشمندی از سوی شرکت‌کنندگان ارائه شده و برخی از این آثار، از جمله بازسازی یکی از مناطق شهرستان بویراحمد، در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شیخ‌ممو در پایان از حمایت مادی و معنوی تیم‌های برتر و تلاش برای سازماندهی و توانمندسازی فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتال خبر داد.