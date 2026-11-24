مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت خوزستان با هشدار نسبت به افزایش مقاومت میکروبی گفت: میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۲، سه برابر متوسط جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همایون امیری با اشاره به هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی (۲۷ آبان تا ۳ آذر) گفت: مصرف خودسرانه و بیش از حد آنتی‌بیوتیک‌ها، روند گسترش مقاومت میکروبی را تسریع می‌کند و با کاهش اثربخشی داروها، درمان عفونت‌ها را دشوارتر می‌سازد.

وی افزود: مقاومت میکروبی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت در جهان است و سازمان جهانی بهداشت آن را در شمار ۱۰ چالش اصلی سلامت قرار داده است. در صورت گسترش این پدیده، احتمال شکست درمان، بروز عوارض، طولانی شدن دوره بیماری و افزایش مدت بستری بیماران در بیمارستان بیشتر می‌شود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به آمارهای جهانی گفت: سالانه بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر در جهان بر اثر عفونت‌های مقاوم به داروهای ضدمیکروبی جان خود را از دست می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند کنونی، این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیون مرگ در سال برسد.

امیری ، مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها، ناتمام گذاشتن دوره درمان، تجویزهای غیرضروری و استفاده گسترده از داروهای ضدمیکروبی در دامداری و کشاورزی را از عوامل مهم گسترش مقاومت میکروبی دانست.

وی با تأکید بر اینکه آنتی‌بیوتیک‌ها بر عفونت‌های ویروسی اثری ندارند، تصریح کرد: مصرف این داروها برای بسیاری از عفونت‌های تنفسی با منشأ ویروسی، توجیه درمانی ندارد و می‌تواند فرد را در معرض عوارض دارویی قرار دهد.

امیری همچنین با اشاره به وضعیت مقاومت دارویی در کشور افزود: گزارش نظام پایش مقاومت میکروبی ایران از میزان بالای مقاومت در برخی میکروب‌ها حکایت دارد؛ به‌طوری‌که میزان مقاومت باکتری آسینتوباکتر به کارباپنم‌ها به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای این روند تصریح کرد: ادامه گسترش مقاومت میکروبی می‌تواند درمان بیماری‌های عفونی، جراحی‌ها و حتی درمان سرطان را با خطر جدی مواجه کند و هزینه‌های سنگینی به بیماران و نظام سلامت تحمیل کند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت خوزستان از مردم خواست آنتی‌بیوتیک را بدون تجویز پزشک مصرف نکنند و از استفاده داروهای باقی‌مانده از درمان‌های قبلی یا داروهای تجویزشده برای دیگران بپرهیزند.

وی تأکید کرد: افراد باید آنتی‌بیوتیک را مطابق دستور پزشک مصرف کنند و بدون مشورت با پزشک یا داروساز، مقدار، فاصله یا مدت مصرف دارو را تغییر ندهند یا درمان را قطع نکنند.

امیری با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای مهار مقاومت میکروبی گفت: مقابله با این پدیده نیازمند مشارکت بخش‌های سلامت، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و آموزش و پرورش در قالب رویکرد «سلامت واحد» است که بر ارتباط سلامت انسان، حیوان و محیط زیست تأکید دارد.

وی افزود: پویش هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی امسال با شعار «سلامت یکپارچه، اقدام یکپارچه؛ هم‌اکنون برای پیشگیری از مقاومت میکروبی اقدام کنیم» از ۲۷ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی و ترویج مصرف منطقی داروهای ضدمیکروبی است.