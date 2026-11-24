به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار حسین مافی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، فردی را که به گفته پلیس سابقه فعالیت در زمینه ترانزیت مواد مخدر به خارج از کشور داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از تکمیل بررسی‌ها، متهم دستگیر شد و در بازرسی از وی حدود ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع ماری‌جوانا کشف و ضبط شد.

سردار حسین مافی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.به گفته وی، متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهام انتسابی به مرجع قضایی معرفی شد.