آمار‌های عملکردی بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی از افزایش تولید محصولات راهبردی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که تولید گوشت مرغ به ۱۲۷ هزار تن و تولید عسل با رشد ۲۰ درصدی به ۲۸ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آذربایجان‌غربی با ثبت رشد قابل‌توجه در تولید محصولات دامی و کشاورزی و اجرای طرح‌های زیربنایی، نقش راهبردی خود را در تأمین امنیت غذایی کشور تقویت کرده است؛ به‌طوری‌که تولید عسل در این استان با رشد ۲۰ درصدی به ۲۸ هزار تن و تعداد زنجیره‌های یکپارچه تولید گوشت مرغ به ۱۰ زنجیره رسیده است.





توسعه زنجیره‌های تولید و حمایت از واحد‌های راکد

محمدرضا اصغری، رئیس این سازمان، با تشریح آخرین دستاورد‌های بخش تولیدات دامی استان اظهار کرد: حمایت مالی از واحد‌های پرواربندی با هدف احیای واحد‌های راکد، تثبیت اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی در دستور کار قرار دارد و با همکاری شرکت‌های پیشرو از جمله پلیکان و سالم‌گستر اسپوتا، تعداد زنجیره‌های یکپارچه تولید گوشت مرغ استان به ۱۰ زنجیره افزایش یافته است.





اجرای طرح‌های زیربنایی در صنعت طیور و دامپروری

وی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در صنعت طیور افزود: ایجاد سه واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت مجموع ۸۰ هزار قطعه و بهینه‌سازی و اتوماسیون ۳۰ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه از جمله طرح‌های عملیاتی استان در این حوزه است.

اصغری همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه دامپروری صنعتی خبر داد و گفت: احداث گاوداری شیری صنعتی با ظرفیت ۵ هزار رأس مولد با مشارکت شرکت کشت و دام داوین (دشت کهن دیار ارس) و اجرای طرح‌های ملی اصلاح نژاد دام‌های بومی و عشایری، از جمله توزیع قوچ و میش‌های ژن‌دار، در راستای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولیدات دامی دنبال می‌شود.





رشد تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر خام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به روند افزایشی تولید محصولات دامی استان بر اساس آمار‌های اعلام‌شده برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تصریح کرد: تولید گوشت مرغ با رشد ۷ درصدی از ۱۱۹ هزار تن به ۱۲۷ هزار تن و تولید گوشت قرمز با افزایش ۳ درصدی از ۵۷ هزار و ۴۰۰ تن به ۵۹ هزار و ۱۰۰ تن رسیده است. همچنین میزان تولید شیر خام استان به ۴۱۸ هزار تن افزایش یافته است.





جهش ۲۰ درصدی تولید عسل در آذربایجان‌غربی

وی با بیان اینکه تولید تخم‌مرغ نیز رشد ۶ درصدی داشته و به ۱۶ هزار تن رسیده است، افزود: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های استان در این دوره، جهش ۲۰ درصدی تولید عسل است؛ به‌گونه‌ای که میزان تولید این محصول از ۲۳ هزار و ۳۰۰ تن به ۲۸ هزار تن افزایش یافته و جایگاه آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید عسل کشور تقویت شده است.





کشاورزی دانش‌بنیان؛ اولویت توسعه زنجیره ارزش

اصغری در پایان با تأکید بر نقش بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی در تحقق این دستاورد‌ها خاطرنشان کرد: توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، تقویت واحد‌های تولیدی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و گسترش صادرات محصولات کشاورزی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان است.

وی تأکید کرد: توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در آذربایجان‌غربی می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد اشتغال پایدار، سهم این استان مرزی را در تأمین امنیت غذایی و پشتیبانی از اقتصاد ملی بیش از پیش افزایش دهد.