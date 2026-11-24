

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امیر دریادار فرهاد فتاحی در مراسم تشییع پیکر شهید محمد عباسی، ضمن تبیین توان دفاعی کشور، نسبت به هرگونه اقدام نظامی یا تلاش برای نفوذ ناو‌های آمریکایی به آب‌های ایران هشدار داد و با اشاره به دکترین دفاعی نیروی دریایی، تاکید کرد: با تجهیزات و پدافند موجود، در صورت نزدیک شدن ناو‌های بیگانه به مرز‌های آبی ایران، عملیات‌های ترکیبی و تأثیرگذاری برای صدمه زدن به آنها اجرا خواهد شد.



معاون عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین با تفکیک دقیق مناطق مأموریتی میان نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران، بر نقش محوری چهار منطقه دریایی بندرعباس، جاسک، کنارک و انزلی در حفظ امنیت ملی تأکید کرد.



او ادامه داد: دکترین ما بر پایه دفاع و پدافند استوار است و مأموریت اصلی ما، جلوگیری از عبور دشمن از خطوط فرضی تعیین‌شده در خلیج فارس و دریای عمان است.



امیر دریادار فرهاد فتاحی با انتقاد از محاسبات اشتباه آمریکا در قبال توان نظامی ایران، تاکید کرد که استفاده از ظرفیت‌های موشکی، پهپادی و تیم‌های عملیات ویژه، مانع اصلی نفوذ نیرو‌های آمریکایی و صهیونیستی به آب‌های کشور بوده است.