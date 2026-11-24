به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جریان برگزاری برنامه ارتباط مستقیم با شهروندان در مرکز نظارتی ۱۹۷ گفت: در جریان این برنامه، بیش از ۲ هزار نفر به‌صورت حضوری و تلفنی با این مرکز ارتباط برقرار کردند و مسائل، مشکلات و مطالبات خود را با مسئولان پلیس راهور در میان گذاشتند.

وی افزود: عمده درخواست‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان مربوط به جرایم رانندگی، مسائل اجرایی و فرآیند‌های مرتبط با آموزشگاه‌های رانندگی، صدور گواهینامه و همچنین برخی مشکلات و موضوعات مرتبط با خدمات پلیس راهور بود که در جریان این برنامه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مستقیم به مردم تصریح کرد: تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی، حداکثر مساعدت ممکن را برای مراجعه‌کنندگان فراهم کنیم. طبیعی است مردم مرکز ۱۹۷ را مرجعی می‌دانند که می‌توانند با ملاقات چهره‌به‌چهره با مسئولان، مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند و امیدوار باشند که برای حل آنها راهکاری ارائه شود. حفظ این اعتماد و پاسخگویی مؤثر به مردم از اولویت‌های ماست.

سردار حسینی درباره اینکه چرا برخی درخواست‌ها در همان رده‌های اجرایی برطرف نمی‌شود، گفت: واحد‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی عمل کنند، اما تلاش ما در سطوح مدیریتی این است که با استفاده از اختیارات قانونی، زمینه مساعدت و حل مشکلات مردم را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه امکان موافقت با تمام درخواست‌ها وجود ندارد، ادامه داد: در میان مراجعه‌کنندگان، مواردی نیز وجود داشت که حتی اختیارات قانونی بنده به‌عنوان رئیس پلیس راهور فراجا اجازه نمی‌داد درخواست و مطالبه آنها را اجرایی کنیم.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: با این حال، در مجموع برای بیش از ۹۰ درصد مراجعه‌کنندگان امکان مساعدت و پیگیری درخواست‌ها در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های قانونی فراهم شد و بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و مشکلات آنان مورد رسیدگی قرار گرفت.