پیکر محمدجواد بخشی‌زاده، هنرمند پیشکسوت تئاتر استان فارس و بنیان‌گذار گروه تئاتر سپید، پس از برگزاری مراسم وداع در مقابل تالار حافظ شیراز، برای خاکسپاری به دارالرحمه منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آیین وداع با این هنرمند پیشکسوت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت:بخشی‌زاده در عرصه موسیقی، معماری، میراث فرهنگی، کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه‌نویسی صاحب تجربه و جایگاه بود و هویت ایرانی را در سرزمین پارسه معنا می‌کرد.

مهدی رنجبر با اشاره به پیوند عمیق این هنرمند با حافظ، سعدی و فرهنگ ایرانی بیان کرد: او دلدادگی را در جوار حضرت حافظ و عشق را در کنار آرامگاه سعدی به نمایش گذاشت و شور عارفانه را در آثارش بازتاب داد.

محمدجواد بخشی‌زاده متولد سال ۱۳۲۲ در شیراز بود و از ۱۶ سالگی قدم به عرصه هنر‌های نمایشی گذاشت. او نه‌فقط به‌عنوان بازیگر و کارگردان، بلکه به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار در استمرار جریان تئاتر شیراز شناخته می‌شد و گروه تئاتر سپید را بنیان گذاشت.