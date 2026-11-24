نتایج سومین دوره مسابقات تیراندازی آزاد خراسان شمالی
نفرات برتر سومین دوره مسابقات تیراندازی آزاد خراسان شمالی معرفی شدند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، سومین دوره مسابقات تیراندازی آزاد استان، در دو رشته تفنگ و تپانچه با حضور ۳۰ ورزشکار در سالن شهید رجبعلی محمدزاده برگزار شد.
نفرات برتر رشته تپانچه به ترتیب اسماعیل سعادتمند با ثبت رکورد ۵۴۹ ، مریم مبشریان با رکورد ۵۴۴ و بهزاد قاسم پور با ثبت رکورد ۵۴۳ اول تا سوم شدند .
همچنین در رشته تفنگ نیز به ترتیب تیانا محمدی با ثبت رکورد ۵۸۰ ، سید محمدحسین محمدی با رکورد ۵۶۳ و ابوالفضل رمضانی با ثبت رکورد ۵۰۴ به عناوین اول تا سوم دست یافتند .