معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها با اشاره به تحول در مدیریت پسماند بر بازچرخانی و تولید انرژی تاکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، کوروش امیدی‌پور، معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها، در حاشیه نشست «حکمرانی قضایی، حقوق عامه و مدیریت پسماند» بر ضرورت تغییر رویکرد از «دفن زباله» به سمت «بازچرخانی و تولید انرژی» تأکید کرد.

گذار از مدیریت سنتی به اقتصاد چرخشی

امیدی‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مدیریت پسماند را یک زنجیره متصل توصیف کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۷۱ درصد پسماند‌ها در کشور دفن می‌شوند که این رقم با استاندارد‌های جهانی فاصله زیادی دارد.

وی گفت: «هدف ما کاهش حداکثری میزان دفن و افزایش بازیافت، تولید کمپوست و تبدیل پسماند به سوخت است تا از ظرفیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی آن استفاده کنیم.»

تولید سوخت جامد (RDF)؛ از کرمانشاه تا ۱۸ شهر دیگر

معاون سازمان شهرداری‌ها با ارائه نمونه‌های موفق اجرایی، از آغاز تولید سوخت جامد مشتق شده از پسماند (RDF) در استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: «در قالب ۱۸ تفاهم‌نامه با کارخانه‌های سیمان در ۱۸ شهر کشور، تلاش می‌شود بخشی از سوخت مورد نیاز این صنایع با سوخت جامد جایگزین گاز طبیعی شود. در حال حاضر تجهیزات و زیرساخت‌های پردازش پسماند در این شهر‌ها در حال استقرار است.»

استانداردسازی کمپوست و حمایت از کشاورزی

امیدی‌پور همچنین از پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه تولید کمپوست خبر داد و گفت: «در حال حاضر سالانه ۶۰۰ هزار تن کمپوست در کشور تولید می‌شود. در این راستا، شهرداری مشهد به عنوان اولین شهرداری کشور موفق به دریافت نشان استاندارد برای کمپوست خود شد و سایر شهرداری‌ها نیز در حال طی کردن مسیر استانداردسازی هستند.

وی در پایان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم افزود: بر اساس برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی موظف به خرید تضمینی کمپوست‌های استاندارد است که این موضوع، انگیزه‌ای قوی برای شهرداری‌ها جهت سرمایه‌گذاری بیشتر و تولید محصولات باکیفیت خواهد بود.