به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ دبیر هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج استان بوشهر هنگام برگزاری این رویداد در میدان امام خمینی(ره) بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: هزاو 700 نفر در سراسر استان بوشهر برای این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند که شمار فراوانی از آنان دهه نودی هستند.

یاسر باغداری منفرد افزود: پس از ارزیابی داوطلبان، نزدیک به 700 نفر پذیرفته شدند و در این رویداد در سراسر استان بوشهر شرکت کرده‌اند و با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر هم در بازدید از برگزاری این رویداد به خبرنگار صداوسیما گفت: فضای مجازی بخش مهمی از زندگی مردم شده است و هرچه بتوانیم تولید محتوای مفید و متناسب با بوم و فرهنگ و تمدن خود داشته باشیم، می‌توانیم آینده خود را بهتر کنیم.

سردار حمید خرمدل افزود: سپاه و بسیج هم در این بخش احساس مسئولیت می‌کنند و این رویداد را برگزار می کنند تا بتوانند اثرگذار باشند.

او اضافه کرد: پس از استان تهران، استان بوشهر بیشترین شمار شرکت‌کننده در کشور را دارد و دوم است.

سردار خرمدل گفت: چون قرار است کنگره ملی شهدای استان بوشهر را برگزار کنیم، موضوع این رویداد در استان بوشهر به این موضوع اختصاص دارد تا شرکت‌کنندگان در زمینه‌های گوناگون مانند عکس، کلیپ، سروده، پوستر، بازی، نقاشی، برنامک(اپلیکیشن) و برنامه‌نویسی دراین‌باره طراحی‌های خود را انجام دهند.

فرمانده سپاه استان افزود: این رویداد هم برای تولید محتوا و هم تربیت نسل آینده بسیار مهم است و برای انتشار آثار آن در سطح استانی و ملی هم تلاش خواهیم کرد.