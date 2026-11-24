به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مومن قزلباش دادستان عمومی و انقلاب فسا، از کشف و ضبط ۳۶۳ کیلوگرم چای خبر داد و گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، ۵۰۲ بسته ۴۰۰ گرمی، ۷۹۲ بسته ۱۰۰ گرمی و ۲۶ کارتن ۳ کیلو و ۲۰۰ گرمی چای غیرمجاز و فاقد استاندارد‌های بهداشتی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده با صدور قرار قضایی روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب فسا تاکید کرد: دادستانی با هرگونه تخلفی که سلامت شهروندان را تهدید کند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.