فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا گفت: دشمن در جنگ ۴۰ روزه با تمام توان و امکانات به میدان آمد، اما در برابر اراده و مقاومت ملت ایران ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار بابازاده در یادواره شهدای روستای زوارق بناب با اشاره به اقدامات و جنایت‌های دشمن در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: دشمن از مراکز آموزشی و صنعتی گرفته تا خانواده‌ها و مردم بی‌دفاع را هدف قرار داد، اما نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا، شهادت و مقاومت در عمق وجود ملت ایران ریشه دارد افزود: ملتی که به ایمان و اعتقاد خود تکیه دارد، در برابر تهدید و فشار تسلیم نخواهد شد.

فرمانده قرارگاه عاشورا با اشاره به جایگاه خانواده‌های معظم شهدا در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: خانواده‌های شهدا با وجود تحمل داغ عزیزانشان و سختی‌های فراوان، با صبر و استقامت در برابر دشمن ایستاده‌اند و پیام ایثار و مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل کرده‌اند.

سردار بابازاده با اشاره به نقش حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) در زنده نگه داشتن پیام عاشورا افزود: همان‌گونه که حضرت زینب (علیهاالسلام) پیام کربلا را به نسل‌های بعد منتقل کرد، خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگه داشته‌اند.

وی حضور و پشتیبانی مردم را از جلوه‌های اقتدار کشور دانست و گفت: قدرت‌های بزرگ جهان با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی، در برابر اراده و ایمان مردم ایران به اهداف خود نرسیده‌اند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا همچنین با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمود‌های رهبر انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی و آمادگی در برابر تهدید‌های دشمن، خاطرنشان کرد: مردم با حضور و حمایت خود سرمایه اصلی اقتدار کشور هستند و باید با صبر، استقامت و همدلی این مسیر را تا رسیدن به پیروزی ادامه دهند.

این یادواره با مداحی و ذکر مصیبت شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، سینه‌زنی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بناب و روستای زوارق برگزار شد و در پایان از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.