به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیتون برای توسعه اقتصادی منطقه، گفت: زیتون یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی طارم است و توسعه این بخش با تقویت سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید و فرآوری، ارتقای دانش کشاورزان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، افزایش درآمد باغداران و رونق اقتصاد منطقه باشد.

منوچهر یارمحمدی با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره ملی زیتون شهرستان طارم، اظهار کرد: این جشنواره از چهارم تا ششم آذرماه در شهرستان طارم آغاز به کار کرده و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گسترده این شهرستان در زمینه تولید زیتون، فرآوری محصولات و توسعه فعالیت‌های مرتبط با این محصول راهبردی است.

وی با بیان اینکه زیتون از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی شهرستان طارم به شمار می‌رود، افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت تنها به افزایش سطح تولید محدود نمی‌شود، بلکه باید با نگاه جامع به همه حلقه‌های زنجیره ارزش، از تولید و برداشت محصول تا فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و عرضه در بازار‌های داخلی و خارجی، برای توسعه این بخش برنامه‌ریزی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به دعوت از ۱۲ استان برای حضور در این رویداد، ادامه داد: در ششمین جشنواره ملی زیتون طارم ۵۵ غرفه پیش‌بینی شده است که غرفه‌های عمومی در فضای بیرونی و غرفه‌های تخصصی مرتبط با حوزه زیتون در فضای داخلی سالن مستقر هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری زیتون، گفت: وجود ۳۰ کارخانه روغن‌کشی و ۱۳۷ مرکز فرآوری در منطقه، نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه طارم در تکمیل زنجیره تولید این محصول است و می‌تواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با زیتون فراهم کند.