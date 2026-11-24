به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هماهنگی برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس، با حضور سیدمرتضی سجادمعاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد، نمایندگان مدیریت بحران استانداری، جمعیت هلال‌احمر، سازمان آتش‌نشانی، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط، در مدرسه دخترانه امام خمینی (ره) ناحیه یک آموزش‌وپرورش یزد برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی سناریوی اجرای مانور و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، بر ضرورت آمادگی عملیاتی، انسجام و تعامل مجموعه‌های مسئول در مواجهه با حوادث احتمالی تأکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد با اشاره به برگزاری بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در روز ۸ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: مدرسه دخترانه امام خمینی (ره) به‌عنوان محل اجرای مانور محوری شهرستان یزد انتخاب شده و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با حضور در نشست هماهنگی، آمادگی و توان عملیاتی خود را برای اجرای مطلوب این برنامه اعلام کردند.

گفتی است این مانور با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان، فرهنگیان و دستگاه‌های امدادی، تمرین واکنش سریع در شرایط بحران و افزایش سطح ایمنی در محیط‌های آموزشی برگزار خواهد شد.