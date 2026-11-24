به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، سحرگاه امروز یک فروند نفتکش متخلف در مسیر جعلی و غیرمجاز تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شد.

شایان ذکر است همراه این نفتکش منفجر شده، دو نفتکش متخلف دیگر نیز بعد از مشاهده برخورد نفتکش به مین و هشدار رادیویی مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه مجبور به بازگشت به خلیج فارس شدند.

نیروی دریایی سپاه اخطار می‌دهد: تردد از مسیر‌های جعلی و غیرمجاز عاقبتی جز انفجار و آتش‌سوزی برای متخلفین نخواهد داشت.