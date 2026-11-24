فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری، از مجموع ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان هزار و ۳۸۶ نفر شهید بسیجی هستند.

هزار و ۳۸۶ نفر از شهید بسیجی در چهارمحال و بختیاری

هزار و ۳۸۶ نفر از شهید بسیجی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار افضلی در دیدار با خانواده شهید منوچهر شاهرخ شهرکی با اشاره به جایگاه بسیج در فرهنگ انقلاب اسلامی گفت: بسیج لشکر مخلص خدا و تجلی اخلاص شهداست؛ شجره طیبه‌ای که ریشه در حیات طیبه دارد و محور این حیات، ولایت است.

سردار علی افضلی فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید دفاع مقدس از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.

وی افزود: شهید منوچهر شاهرخ شهرکی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ و در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.