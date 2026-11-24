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بیش از ۱۰۷ هزار متقاضی، در اعتکاف رجبیه حرم مطهر رضوی ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته ۱۱.۶ در صد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، امین بهنام، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت: با توجه به حجم گسترده تقاضا در قبال ظرفیت محدود پذیرش برای اعتکاف رجبیه مسجد جامع گوهرشاد، گزینش نهایی از طریق فرآیند قرعهکشی انجام گرفت که نتایج این دوره از طریق پایگاه اینترنتی اعتکاف رضوی به نشانی https://etekaf.razavi.ir و همچنین اطلاعرسانی پیامکی به متقاضیان منتخب ابلاغ شده است.
ظرفیت پذیرش امسال به حدود ۳ هزار نفر افزایش یافته است.