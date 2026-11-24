در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در بهار ۲۰۲۷، رأی دهندگان اقتصاد و حفظ سطح استاندارد‌های زندگی خود را در اولویت قرار داده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس نظر سنجی مؤسسه ایپسوسف مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید با ۴۷ درصد در صدر فهرست دغدغه‌های فرانسوی هاست. جرم و جنایت و میزان بدهی عمومی هر کدام با ۲۰ درصد در رتبه‌های بعدی جای گرفتند.

جنگ اوکراین هم برای شش درصد از فرانسوی‌ها جزء نگرانی‌ها است. پیش از این مارین لوپن، نامزد حزب اجتماع ملی در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: در صورت پیروزی، به کمک‌های مالی به کی یف پایان خواهد داد، زیرا وضعیت خزانه فرانسه ادامه این کمک‌ها را غیرممکن می سازد.

تشدید مشکلات اقتصادی در فرانسه که بخشی از ان ناشی از حمله آمریکا به ایران بوده است در هفته‌های اخیر موجب اعتراضات گسترده مردمی و دانش آموزی در این کشور شده است. محبوبیت رئیس جمهور این کشور نیز با سقوط بی سابقه‌ای به حدود ۱۵ درصد رسیده است.