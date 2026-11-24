به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرهمند آقایی، مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از سه میلیون و ۱۹۱ هزار قطعه جوجه در مرغداری‌های کازرون ریخته شده و ۶ هزار و ۶۳ تن گوشت مرغ در این شهرستان تولید شده است.

وی افزود: ۳۰ واحد مرغداری در کازرون فعال هستند و در تولید گوشت مرغ و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان نقش دارند.

آقایی میزان جوجه‌ریزی و تولید گوشت را نشانه ظرفیت واحد‌های پرورشی شهرستان برای تأمین بازار دانست و گفت: استمرار فعالیت مرغداری‌ها می‌تواند به تداوم تولید و عرضه مناسب کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: با توجه به ظرفیت تولیدی و فعالیت واحد‌های مرغداری، گوشت مرغ به میزان کافی در بازار شهرستان وجود دارد و گزارشی از کمبود این محصول ارائه نشده است.