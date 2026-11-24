۱۴ دانش آموز ورزشکار از خراسان رضوی در رشته‌های ورزشی کشتی آزاد و فرنگی، دو و میدانی، پارا دومیدانی، جودو و شطرنج به مسابقات جهانی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: دانش‌آموزان خراسان رضوی با بهره‌گیری از دانش و تخصص مربیان و تلاش خود، ظرفیت درخشش در قله‌های جهانی را دارند.

صفدر سلطانی با بیان اینکه تعداد ورزشکاران اعزامی استان نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است؛ از حمایت خانواده‌ها، مربیان و سرپرستان قدردانی کرد و افزود: پرورش استعداد‌های دانش‌آموزی و تبدیل توانمندی‌های بالقوه به ظرفیت‌های مؤثر برای پیشرفت کشور، از اهداف مهم مجموعه آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به حضور کاروانی بیش از ۲۰۰ نفر از جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها، بر ضرورت حفظ آمادگی جسمانی، تمرکز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و تخصصی مربیان تأکید کرد.