

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تصاویری از قطع حدود ۴۰ تا ۵۰ اصله درخت در منطقه دینارسرای تنکابن مازندران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بازخورد‌های منفی بین مردم داشت.



منابع طبیعی اعلام کرد تصویر منتشرشده در فضای مجازی با عنوان قطع چندین اصله درخت در دینارسرای تنکابن مربوط به منطقه سیاه‌مشته شهرستان عباس‌آباد و مربوط به ماه‌های گذشته بود.



بر اساس این گزارش عاملان قطع درخت در منطقه عباس آباد در همان زمان بازداشت شده بودند.



منابع طبیعی یکی از چالش‌های اصلی در برخورد با قاچاقچیان چوب را منطبق نبودن میزان جریمه با جرم اعلام کرد و خواستار مجازات‌های بازدارنده‌تری شده است.



بر اساس گزارش‌ها بخش قابل توجهی از قاچاقچیان چوب سابقه تخلف دارند و پس از پرداخت جریمه دوباره مرتکب این جرم می‌شوند.