به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در نشست بررسی گزارش عملکرد شش‌ماهه اول برنامه عملیاتی (HOP) دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با حضور معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی، معاونان و مدیران ستادی برگزار شد، کسب رتبه دهم کشوری و جایگاه دوم این دانشگاه در قطب یک اعلام شد.

در این نشست، گزارش عملکرد شش‌ماهه اول دانشگاه در حوزه برنامه عملیاتی ارائه و روند اجرای برنامه‌ها و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در واحد‌های مختلف بررسی شد.

براساس گزارش ارائه‌شده، دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزیابی شش‌ماهه نخست برنامه عملیاتی موفق به کسب رتبه دهم در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شده است.

همچنین این دانشگاه توانست رتبه دوم را در سطح دانشگاه‌های قطب یک به خود اختصاص دهد.

برگزاری این نشست در راستای پایش مستمر شاخص‌های عملکردی، بررسی وضعیت اجرایی برنامه‌ها و تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان واحد‌ها به‌منظور تداوم روند روبه‌رشد دانشگاه و تحقق اهداف برنامه عملیاتی در ادامه سال انجام شد.