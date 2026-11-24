به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، همزمان با هفته بسیج، خانه‌ای برای یک خانواده محروم در روستای اسب‌شورپی شهرستان بابل با حضور مسئولان بسیج سازندگی استان مازندران و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابل افتتاح شد و از تلاش‌های گروه جهادی عمار ۲۵ در پیگیری و ساخت این واحد مسکونی تجلیل به عمل آمد.

آیین افتتاح مسکن محرومان در روستای اسب‌شورپی شهرستان بابل با حضور سرهنگ سلیمان‌نژاد، مسئول بسیج سازندگی استان مازندران، سرهنگ جناسمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابل و جمعی از بسیجیان برگزار شد.

در این آیین، ضمن افتتاح خانه احداث‌شده برای خانواده محروم، از تلاش‌ها و پیگیری‌های گروه جهادی عمار ۲۵ که در روند ساخت و تکمیل این واحد مسکونی نقش‌آفرینی کردند، قدردانی و تجلیل شد.

این اقدام در راستای محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ جهادی و بسیجی انجام شده است.