مسئول راه‌اندازی مرکز فناوری‌های معدنی از برنامه‌ریزی برای پیوند دادن ۶۰۰ شرکت فناور معدنی با نیازهای صنایع کشور خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف هماهنگی ظرفیت‌های علمی و صنعتی فعالیت می‌کند و ساختار اداری موازی ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو)، روح‌الله غفارزاده با اشاره به مأموریت مرکز ملی فناوری معدن افزود: این مجموعه با هدف ایجاد ارتباط میان شرکت‌های فناور، بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی و صنایع معدنی فعالیت می‌کند و قرار نیست سازمان یا ساختار اداری جدیدی در کنار نهادهای موجود ایجاد کند.

معاون فناوری و تجاری‌سازی پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰۰ شرکت فناور در حوزه معدن در کشور شناسایی شده‌اند، گفت: نزدیک به ۲۰۰ شرکت در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر هستند و حدود ۳۰۰ شرکت نیز خارج از این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مأموریت مرکز، ایجاد ارتباط میان این ظرفیت‌ها و نیازهای صنایع معدنی و کمک به استفاده از توان شرکت‌های فناور برای حل مسائل این بخش است.

غفارزاده با اشاره به واگذاری مأموریت توسعه فناوری‌های معدنی به پارک علم و فناوری یزد از سوی وزارت علوم و معاونت علمی گفت: ظرفیت‌های معدنی و جغرافیایی استان‌های یزد و کرمان، از دلایل انتخاب این پارک برای ساماندهی فعالیت‌های فناورانه بخش معدن بوده است، این پارک همچنین در مسیر حرکت به سمت الگوی نسل پنجم پارک‌های علم و فناوری قرار دارد.

مسئول راه‌اندازی هاب فناوری‌های معدنی، همکاری با مرکز نوآوری ایمینو را گامی در تکمیل مسیر تبدیل ایده به محصول و بازار دانست و گفت: در این مسیر، ابتدا نیازهای معادن شناسایی می‌شود و پس از تعریف مسائل، راهکارهای پیشنهادی در محیط واقعی آزمایش و در مقیاس صنعتی اجرا می‌شوند تا زمینه خرید و استفاده از فناوری‌های جدید در صنایع معدنی فراهم شود.

وی تشکیل شورای سیاست‌گذاری و راهبری هاب با حضور نمایندگان معاونت علمی، وزارت علوم، صندوق‌های پژوهش و فناوری و رئیس مرکز نوآوری ایمینو را از دیگر اقدامات این مجموعه عنوان کرد.

غفارزاده توسعه زنجیره مس و آهن و فولاد را دو محور اصلی برنامه‌های آینده مرکز دانست و افزود: در همین راستا، رویدادهای تخصصی دایان هم‌زمان با نمایشگاه بین‌المللی معدن یزد، از ۲۶ تا ۲۹ دی‌ماه با همکاری خانه‌های معدن و شرکت‌های فناور برگزار می‌شود.