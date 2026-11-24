مدال های نقره و برنز خراسان شمالی در المپیادهای علمی کشور
دانشآموزان خراسان شمالی با حضور در المپیادهای علمی کشور ؛ موفق به کسب ۴ مدال نقره و یک مدال برنز شدند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، پنج نفر از دانشآموزان شایسته استان خراسان شمالی با درخشش در المپیادهای علمی کشوری، موفق به کسب ۴ مدال نقره و یک مدال برنز شدند و افتخاری دیگر برای نظام تعلیم و تربیت استان رقم زدند.
علی شرافتی دانش آموز دبیرستان شهید بهشتی (۲) شیروان با شرکت در المپیاد جغرافیا ، مدال نقره را از آن خود کرد .
محمدجواد کمالی از دبیرستان شهید بهشتی (۲) اسفراین نیز در المپیاد جغرافیا و سارا غلامی دیگر دانش آموز اسفراینی از دبیرستان فرزانگان (۲) در المپیاد ادبی هر دو مدال نقره گرفتند .
زهرا خوشخبر دانش آموز دبیرستان فرزانگان (۲) شیروان نیز در المپیاد جغرافیا مدال نقره را بدست آورد و زهرا پهلوان از دبیرستان نمونه دولتی نرجس بجنورد در المپیاد جغرافیا مدال برنز کسب کرد.