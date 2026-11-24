در نشست کارگروه امداد و نجات و با حضور مدیران دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، آخرین تمهیدات و آمادگی‌های عملیاتی استان برای فصل سرما و بارش‌های پیش رو بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این نشست با تأکید بر تفکیک وظایف پدافند غیرعامل از مدیریت بحران، ذخیره‌سازی سوخت ژنراتورها، تجهیز مساجد و مدارس بین‌راهی برای اسکان اضطراری و انتقال پیش‌دستان مادران باردار و بیماران روستایی را از اولویت اساسی دستگاه‌ها وارگان‌های امدادی و خدماتی عنوان کرد.

شکری مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان نیز از استقرار ۳۶ اکیپ عملیاتی از نیمه آذرماه و ذخیره‌سازی ۳۰ هزار تن ماسه و نمک خبر داد و خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی در تأمین ماشین‌آلات سنگین شد.

کردستان سال گذشته با ۲۲۰ هزار کیلومترباند برف‌روبی، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

در ادامه جلالی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اعلام آماده‌باش پایگاه‌های امدادی، بر تأمین مایحتاج زیستی پایگاه‌ها تأکید کرد.

همچنین سرهنگ همتی‌زاده رئیس پلیس راهور استان با اشاره به کاهش ۲۶ درصدی تصادفات استان، خواستار ایجاد مرکز فرماندهی و کنترل مشترک شد و سرهنگ عبدالملکی، رییس پلیس راه نیز بر ضرورت تجهیز خودرو‌ها به زنجیرچرخ و اجتناب از تغییر مسیر ترافیک سنگین به جاده‌های کوهستانی ناایمن هشدار داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان نیز با اشاره به هزینه ۱۳۰ میلیارد تومانی برای مقاوم‌سازی شبکه غرب استان به‌ویژه شهرستان سقز، و تجهیز ناوگان به ژنراتور و اسنومبیل از مردم خواست با توجه به ناترازی انرژی، زمان‌بندی مدیریت مصرف را از طریق سامانه «برق من» دنبال کند.