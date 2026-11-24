به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وزیر ورزش و جوانان در نشست شورای ورزش استان بوشهر با اشاره به ظرفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین منطقه آزاد بوشهر افزود: مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی استان توان قابل توجهی برای پشتیبانی از ورزش دارند و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران استفاده شود.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی استان بوشهر در وضعیت قابل دفاعی قرار دارد گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، افزایش امکانات و توجه به رشته‌های المپیکی باید در اولویت برنامه‌های ورزشی استان قرار گیرد.

دنیامالی همچنین بر اهمیت توسعه ورزش همگانی تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های بوشهر در زمینه پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و بازی‌های بومی و محلی قابل توجه است و احیای بازی‌های قدیمی می‌تواند در کنار گسترش فعالیت بدنی، به حفظ میراث فرهنگی و ورزشی استان کمک کند.

وی با اشاره به طرح شهر‌های فعال و خلاق ورزشی بیان کرد: آمادگی داریم مأموریت لازم را به فدراسیون‌های مرتبط ابلاغ کنیم تا با حضور کارشناسان در استان، فرایند بررسی و ارزیابی شهر‌های واجد شرایط تا پایان سال انجام شود.

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت رشته ژیمناستیک در بوشهر اشاره کرد و افزود: با توجه به سابقه این رشته در استان و امکاناتی که در مجموعه ورزشی ژیمناستیک مشاهده شد، باید زمینه جذب و هدایت جوانان بیشتری به این رشته فراهم شود.

دنیامالی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه رشته تیراندازی گفت: با تلاش فدراسیون و هیئت تیراندازی استان و همکاری اداره کل ورزش و جوانان، راه‌اندازی رشته تراپ نیز در دستور کار قرار دارد و با توجه به ورود تجهیزات مورد نیاز از سوی بخش خصوصی، می‌توان از این ظرفیت برای گسترش فعالیت‌های تیراندازی استفاده کرد.

وی با اشاره به پیشینه رشته قایقرانی در استان بوشهر گفت: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در ورزش‌های آبی برخوردار است و باید برای بهره‌گیری بیشتر از این توانمندی‌ها برنامه‌ریزی شود.