به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ایر آسیا، شرکت هواپیمایی مالزیایی اعلام کرده در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به دلیل افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ علیه ایران ۹۲.۵ میلیون دلار زیان خالص متحمل شده است.

در این مدت درآمد ایرآسیا ۸.۴ درصد کاهش یافته است. این شرکت هواپیمایی اعلام کرده، برای تامین مالی مجدد بدهی‌های فعلی مجبور است، تا یک میلیارد دلار از بازار‌های مالی بین المللی استقراض کند.