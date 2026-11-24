به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت الاسلام والمسلمین یاری به همراه تعدادی از معاونان قضایی همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، الگوی صبر، ایثار و وفاداری و به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا، با حضور در منزل شهید محمد پور ابراهیم، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تجلیل از مقام شامخ مادران و همسران شهدا، صبر، استقامت و فداکاری این خانواده‌ها را سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام و جامعه دانست.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه شهادت، موهبتی الهی و مقامی ارزشمند است، افزود: خداوند متعال به هر خانواده‌ای که توفیق تقدیم شهید در راه اسلام و انقلاب را عنایت می‌کند، صبر و تحمل این مصیبت بزرگ را نیز عطا می‌فرماید؛ چراکه صبر خانواده‌های شهدا نشان‌دهنده ایمان و باور عمیق آنان است.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به جایگاه والای مادران و همسران شهدا گفت: خانواده‌های معظم شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، نقش ماندگاری در تاریخ پرافتخار کشور ایفا کرده‌اند و تکریم این عزیزان، وظیفه‌ای همیشگی و برخاسته از باور و اعتقاد ماست.

استوار یکم محمد پورابراهیم پلیس ۲۴ ساله فراجا در پی حمله تروریست‌های مسلح دی ماه ۱۴۰۴ به کلانتری رودبار با شلیک مستقیم یکی از تروریست‌ها به شهادت رسید.