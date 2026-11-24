برنامه‌های «شهر امن» با بررسی مخاطرات بدافزار‌های موبایلی و تشریح مسیر‌های کلاهبرداری اینترنتی و «تهران ۲۰» با تحلیل و بررسی پیام رهبر انقلاب درخصوص چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، از شبکه تهران پخش می‌شود.

سیما،

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر امن»، چهارشنبه ۴ آذر، در آستانه «بلک فرایدی» با حضور رئیس پلیس فتا، به بررسی مخاطرات بدافزار‌های موبایلی و تشریح مسیر‌های کلاهبرداری اینترنتی می‌پردازد.

سردار «داود معظمی گودرزی»، رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در این برنامه ضمن بررسی آسیب‌های حوزه بدافزار‌های موبایلی و شیوه‌های انتشار آنها، به مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از نصب و فعال شدن بدافزار‌ها و مسیر‌های کلاهبرداری اینترنتی می‌پردازد.

همچنین توصیه‌های پلیس در آستانه «بلک فرایدی»، با نگاهی بر قول و قرار‌های واهی و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی در کلاهبرداری با تخفیف‌های دروغین، از دیگر موضوعات این برنامه است.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روز‌های زوج ساعت ۶:۲۰، پخش می‌شود.

تحلیل و بررسی پیام رهبر انقلاب درخصوص چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت و همچنین بررسی سرفصل‌های اقتصادی حمل‌ونقل در پایتخت، دو محور اصلی گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

در میز «شهران»، «حسین مروتی»، کارشناس مسائل جمعیت، به تحلیل و بررسی پیام رهبر انقلاب در خصوص چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت و مولفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران از نگاه ایشان با مطالبات حوزه جوانی جمعیت می‌پردازد.

همچنین در میز «فرصت»، «سید جعفر تشکری‌هاشمی»، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، درباره سرفصل‌های اقتصادی حمل‌ونقل در پایتخت از جمله بازسازی حمل‌ونقل عمومی، افزایش قیمت سوخت و نوسازی ناوگان موثر بر ترافیک گفت‌و‌گو خواهد کرد.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰، پخش می‌شود.