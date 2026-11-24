به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، فرج‌الله فرهادی با اشاره به نقش رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور گفت: هویت، ظرفیت‌ و توانمندی‌های هر استان در طول یک هفته و با مشارکت همه حوزه‌های سیما، صدا، خبر و فضای مجازی به تصویر کشیده می‌شود

ریاحی، فرماندار شهرستان سامان نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و تاریخی این شهرستان افزود: معرفی این توانمندی‌ها از طریق رسانه ملی فرصتی ارزشمند برای شناساندن ظرفیت‌های سامان، رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری است.