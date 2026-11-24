به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، هم‌زمان با هفته بسیج، خانه‌ای برای یک خانواده هشت‌فرزندی در شهرستان بابل افتتاح شد؛ مراسمی که در جریان آن، فرمانده سپاه کربلا از اجرای طرح ساخت، بازسازی و افتتاح ۶۵ واحد مسکونی در نقاط مختلف استان خبر داد.

آیین افتتاح این واحد مسکونی با حضور سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران، فرمانده سپاه شهرستان بابل، مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا، فرماندار شهرستان بابل و جمعی از مسئولان و فعالان عرصه محرومیت‌زدایی برگزار شد.

سردار محمدرضا موحد در حاشیه این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، ضمن تبریک هفته بسیج به مردم ایران اسلامی، به‌ویژه مردم استان مازندران، اظهار کرد: توفیق حضور در مراسم افتتاح مسکن برای خانواده‌ای هشت‌فرزندی در یکی از محله‌های شهر بابل را داشتیم؛ خانواده‌ای که با اقدام ارزشمند خود در مسیر تحقق جوانی جمعیت گام برداشته‌اند.

وی با ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه خانه‌دار شدن این خانواده، برای والدین و فرزندان آنان آرزوی سلامتی، موفقیت و عاقبت‌به‌خیری کرد و افزود: حمایت از خانواده‌ها و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای زندگی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در تحکیم بنیان خانواده و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت نقش مؤثری داشته باشد.

فرمانده سپاه کربلادر ادامه با اشاره به برنامه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی بسیج در هفته بسیج گفت: در مجموع، ۶۵ واحد مسکونی در سطح استان مازندران در قالب طرح‌های ساخت، افتتاح و بازسازی منازل در دستور کار قرار دارد که در ایام هفته بسیج افتتاح و به خانواده‌های مشمول تحویل داده می‌شود.

موحد با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی تصریح کرد: تحقق این اقدامات حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف است و خیرین نیک‌اندیش، فرمانداران، شهرداران، فرماندهان نواحی مقاومت بسیج و مجموعه بسیج سازندگی سپاه استان و شهرستان‌ها در پیشبرد این برنامه‌ها نقش مؤثری داشته‌اند.

وی ضمن قدردانی از مشارکت‌کنندگان در اجرای این طرح‌ها خاطرنشان کرد: خانه‌دار شدن خانواده‌ها و بهبود شرایط زندگی اقشار نیازمند، حاصل تلاش و همراهی افرادی است که با روحیه جهادی و خدمت‌رسانی در این مسیر فعالیت می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلادر پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری خیرین، مسئولان و گروه‌های جهادی، روند اجرای طرح‌های عمرانی، ساخت مسکن و بازسازی منازل در مناطق مختلف استان با قوت ادامه یابد و زمینه اقدامات مؤثرتر در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مردم فراهم شود.