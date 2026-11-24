تدوین سند پیشرفت مردمپایه در ۱۵۰ شهرستان کشور
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور از برنامهریزی برای تدوین سند پیشرفت مردمپایه در ۱۵۰ شهرستان کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی
، سردار محمد زهرایی ظهر امروز همزمان با هفته بسیج و در مراسم رونمایی از سند تحول پیشرفت با اشاره به تدوین سند پیشرفت منطقهای شهرستان سرخس گفت: این اقدام با محوریت گروههای جهادی، همکاری گروه دانشبنیان همپا و حمایت نهادهای انقلابی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده و گروه جهادی قرآن و عترت در شهرستان سرخس نقش میدانی و محوری در اجرای آن داشته است.
وی گفت:در نظر داریم با الگوبرداری از این تجربه موفق، در یک بازه زمانی مشخص، سند پیشرفت مردمپایه را در ۱۵۰ شهرستان کشور تدوین کنیم و از همه گروههای جهادی علاقهمند دعوت میکنیم در این حرکت اثرگذار برای پیشرفت و آینده شهرستانهای خود مشارکت کنند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور درباره سند تدوین شده شهرستان سرخس افزود:در سند تدوینشده، مسائل مختلفی از جمله آبخیزداری، آب شرب، جادههای بین مزارع و راههای دسترسی شناسایی شده است؛ اما بخش مهمی از پیشرفت شهرستان به خلق ارزش و ثروت برای مردم و تکمیل زنجیرههای ارزش اقتصادی باز میگردد.
سردار زهرایی با اعلام آمادگی برای کمک به اجرای سند پیشرفت سرخس بیان کرد: بسیج سازندگی میتواند بهعنوان تسهیلگر میان نهادهایی همچون منطقه آزاد، آستان قدس رضوی، پالایشگاه و سایر مجموعههای فعال در شهرستان قرار گیرد و با تقویت حلقههای میانی، زمینه مشارکت و نقشآفرینی مردم را فراهم کند.
وی در ادامه گفت: این سند با محوریت مردم و به همت جهادگران تدوین شده و اجرای آن نیز باید با حضور و مشارکت مردم آغاز شود؛ به این معنا که مردم کار را شروع کنند و در نقاطی که با موانع و گرههای اجرایی مواجه میشوند، نهادها برای رفع مشکلات به میدان بیایند.
او درباره نیاز سرخس به حدود ۲ هزار تن قیر برای بهسازی و نوسازی معابر شهری گفت: بسیج سازندگی در بخش تسهیلات اشتغالزایی، تأمین قیر برای جادههای روستایی و بین مزارع، کانالکشی مزارع و اجرای طرحهای آبخیزداری میتواند به این شهرستان کمک کند.
رییس سازمان بسیج سازندگی کشور خاطرنشان کرد: اولویت حمایت ما با طرحهایی است که مردم برای اجرای آنها انگیزه و آمادگی مشارکت دارند. همچنین از ظرفیتهای قانونی برای انعقاد قرارداد با منطقه آزاد، پالایشگاه و آستان قدس رضوی بهمنظور اجرای اقدامات مکمل استفاده خواهیم کرد و در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد