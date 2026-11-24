به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، سردار محمد زهرایی ظهر امروز همزمان با هفته بسیج و در مراسم رونمایی از سند تحول پیشرفت با اشاره به تدوین سند پیشرفت منطقه‌ای شهرستان سرخس گفت: این اقدام با محوریت گروه‌های جهادی، همکاری گروه دانش‌بنیان همپا و حمایت نهاد‌های انقلابی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده و گروه جهادی قرآن و عترت در شهرستان سرخس نقش میدانی و محوری در اجرای آن داشته است.

وی گفت:در نظر داریم با الگوبرداری از این تجربه موفق، در یک بازه زمانی مشخص، سند پیشرفت مردم‌پایه را در ۱۵۰ شهرستان کشور تدوین کنیم و از همه گروه‌های جهادی علاقه‌مند دعوت می‌کنیم در این حرکت اثرگذار برای پیشرفت و آینده شهرستان‌های خود مشارکت کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور درباره سند تدوین شده شهرستان سرخس افزود:در سند تدوین‌شده، مسائل مختلفی از جمله آبخیزداری، آب شرب، جاده‌های بین مزارع و راه‌های دسترسی شناسایی شده است؛ اما بخش مهمی از پیشرفت شهرستان به خلق ارزش و ثروت برای مردم و تکمیل زنجیره‌های ارزش اقتصادی باز می‌گردد.

سردار زهرایی با اعلام آمادگی برای کمک به اجرای سند پیشرفت سرخس بیان کرد: بسیج سازندگی می‌تواند به‌عنوان تسهیل‌گر میان نهاد‌هایی همچون منطقه آزاد، آستان قدس رضوی، پالایشگاه و سایر مجموعه‌های فعال در شهرستان قرار گیرد و با تقویت حلقه‌های میانی، زمینه مشارکت و نقش‌آفرینی مردم را فراهم کند.

وی در ادامه گفت: این سند با محوریت مردم و به همت جهادگران تدوین شده و اجرای آن نیز باید با حضور و مشارکت مردم آغاز شود؛ به این معنا که مردم کار را شروع کنند و در نقاطی که با موانع و گره‌های اجرایی مواجه می‌شوند، نهاد‌ها برای رفع مشکلات به میدان بیایند.

او درباره نیاز سرخس به حدود ۲ هزار تن قیر برای بهسازی و نوسازی معابر شهری گفت: بسیج سازندگی در بخش تسهیلات اشتغال‌زایی، تأمین قیر برای جاده‌های روستایی و بین مزارع، کانال‌کشی مزارع و اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند به این شهرستان کمک کند.

رییس سازمان بسیج سازندگی کشور خاطرنشان کرد: اولویت حمایت ما با طرح‌هایی است که مردم برای اجرای آنها انگیزه و آمادگی مشارکت دارند. همچنین از ظرفیت‌های قانونی برای انعقاد قرارداد با منطقه آزاد، پالایشگاه و آستان قدس رضوی به‌منظور اجرای اقدامات مکمل استفاده خواهیم کرد و در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد